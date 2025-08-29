Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Марта Костюк – Зейнеп Сонмез. Камбек в третьем сете. Видеообзор матча
US Open
29 августа 2025, 01:47
Марта Костюк – Зейнеп Сонмез. Камбек в третьем сете. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/32 финала US Open 2025

Марта Костюк – Зейнеп Сонмез. Камбек в третьем сете. Видеообзор матча
Марта Костюк

28 августа украинская теннисистка Марта Костюк переиграла Зейнеп Сонмез в матче 1/32 финала Открытого чемпионата США 2025.

Украинка добыла победу со счетом 7:5, 6:7 (5:7), 6:3 за 2 часа и 34 минуты. Это была вторая встреча соперниц, Костюк во второй раз одолела Сонмез – дважды в 2025 году.

В третьей партии Марта уступала 2:3 с одним брейком, но взяла четыре гейма подряд, оформив камбек.

В третьем круге Костюк поборется либо против Ренаты Сарасуа, либо против Диан Парри.

🏆 US Open 2025. 1/32 финала

Зейнеп Сонмез – Марта Костюк [27] – 5:7, 7:6 (7:5), 3:6

Видеообзор матча

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
