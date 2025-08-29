Лига конференций29 августа 2025, 01:29 |
145
0
Украинский клуб снова не смог победить Фиорентину в еврокубках
Из 12 попыток украинские команды не одержали ни одной победы над «фиалками»
В ответном матче раунда Q4 Лиги конференций «Полесье» на выезде проиграло итальянской «Фиорентине» со счетом 2:3.
Этот матч не стал историческим для украинских команд. «Полесье» могло стать первым украинским клубом, который победил «Фиорентину» в еврокубках, но не удержало преимущество в два мяча.
В 12 матчах против «Фиорентины» украинские команды сыграли 4 раза вничью и имеют 8 поражений.
Матчи украинских команд против Фиорентины в еврокубках
- 1969: КЕЧ, Динамо – Фиорентина – 1:2
- 1969: КЕЧ, Фиорентина – Динамо – 0:0
- 1989: КУ, Фиорентина – Динамо – 1:0
- 1989: КУ, Динамо – Фиорентина – 0:0
- 2001: КУ, Днепр – Фиорентина – 0:0
- 2001: КУ, Фиорентина – Днепр – 2:1
- 2013: ЛЕ, Днепр – Фиорентина – 1:2
- 2013: ЛЕ, Фиорентина – Днепр – 2:1
- 2015: ЛЕ, Динамо – Фиорентина – 1:1
- 2015: ЛЕ, Фиорентина – Динамо – 2:0
- 2025: ЛК, Полесье – Фиорентина – 0:3
- 2025: ЛК, Фиорентина – Полесье – 3:2
