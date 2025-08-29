Украинский клуб снова не смог победить Фиорентину в еврокубках

В ответном матче раунда Q4 Лиги конференций «Полесье» на выезде проиграло итальянской «Фиорентине» со счетом 2:3.

Этот матч не стал историческим для украинских команд. «Полесье» могло стать первым украинским клубом, который победил «Фиорентину» в еврокубках, но не удержало преимущество в два мяча.

В 12 матчах против «Фиорентины» украинские команды сыграли 4 раза вничью и имеют 8 поражений.

Матчи украинских команд против Фиорентины в еврокубках