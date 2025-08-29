Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
29 августа 2025, 06:07 |
Александер-Арнольд сыграет на Энфилде, Де Брюйне – на Этихаде

Жеребьевка Лиги чемпионов подарила целый ряд интригующих противостояний

Александер-Арнольд сыграет на Энфилде, Де Брюйне – на Этихаде
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялась жеребьевка этапа лиги самого престижного турнира Европы, по итогам которой можно уже выделить несколько интересных противостояний в историческом контексте.

«ПСЖ» против «Баварии» является европейским противостоянием, которое было сыграно чаще всего (15 раз) и ни разу не завершилось вничью (8-7 по победам в пользу «Баварии»).

«Арсенал» встречался с «Баварией» 14 раз в Лиге чемпионов, при этом в последних пяти матчах не одержал ни одной победы (только одна ничья).

«Реал» встретится с «Манчестер Сити» в пятом сезоне Лиги чемпионов подряд. Начиная с сезона 2021/22, это самое частое противостояние в турнире (8 матчей).

Трент Александер-Арнольд сыграет за «Реал» на «Энфилде» против «Ливерпуля» – на стадионе, где он провел 175 матчей в своей карьере.

«Галатасарай», который выиграл только один из четырех матчей против «Ливерпуля» в еврокубках, одержал эту победу в 2006 году – тогда голом отметился нынешний тренер команды Окан Бурук

«Барселона» в третий раз в своей истории сыграет против «Ньюкасла» в еврокубках.

Кевин Де Брюйне сыграет за «Наполи» против своей бывшей команды – «Манчестер Сити». Матч состоится на «Этихаде».

«Тоттенхэм» снова сыграет против «ПСЖ». Команды недавно встречались в Суперкубке УЕФА.

Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
