Изеки и Мейреллиш стали 47-м и 48-м бразильцами в истории Шахтера
Вспомним всех представителей Бразилии, которые выступали за донецкий клуб
Изеки Силва и Лука Мейреллиш стали очередными бразильскими новичками «Шахтера».
Трансфер Луки Мейреллиша из «Сантоса» обошелся «горнякам» в 12 млн евро.
Изеки Силва был приобретен у «Флуминенсе» за 10 млн евро.
Вспомним всех представителей Бразилии, которые выступали в составе «горняков».
Бразильцы, игравшие за донецкий Шахтер
- Брандау (2002-2009)
- Жоау Батиста (2004-2005)
- Матузалем (2004-2007)
- Жадсон (2005-2012)
- Иван (2005)
- Леонардо (2005-2013)
- Фернандиньо (2005-2013)
- Элано (2005-2007)
- Виллиан (2007-2013)
- Илсинью (2007-2010, 2012-2015)
- Луис Адриану (2007-2015)
- Бруно Ренан (2010-2014)
- Дуглас Коста (2010-2015)
- Алекс Тейшейра (2010-2016)
- Дентиньо (2011-2021)
- Алан Патрик (2011-2022)
- Майкон Оливейра (2012-2014)
- Тайсон (2013-2021)
- Исмаили (2013-2022)
- Веллингтон Нем (2013-2020)
- Фернандо Мартинс (2013-2015)
- Фред (2013-2018)
- Бернард (2013-2018)
- Марлос (2014-2021)
- Марсио Азеведо (2014-2018)
- Додо (2017-2022)
- Майкон Барберан (2018-)
- Фернандо Педро (2018-2022)
- Жуниор Мораес (2018-2022)
- Маркиньос Сиприано (2018-2023)
- Маркос Антонио (2019-2022)
- Тете (2019-2023)
- Витао (2019-2024)
- Педриньо (2021-)
- Марлон Сантос (2021-)
- Давид Нерес (2022)
- Винисиус Тобиас (2022-)
- Лукас Тейлор (2022-2023)
- Педро Энрике (2023-)
- Невертон (2023-)
- Эгиналду (2023-)
- Кевин (2024-)
- Марлон Гомес (2024-)
- Кауан Элиас (2025-)
- Алиссон Сантана (2025-)
- Лукас Феррейра (2025-)
- Изеки Силва (2025-)
- Лука Мейреллиш (2025-)
Можно также упомянуть и Эдуардо да Силву, который выступал за сборную Хорватии, но по происхождению является бразильцем.
