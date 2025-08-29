Изеки и Мейреллиш стали 47-м и 48-м бразильцами в истории Шахтера

Изеки Силва и Лука Мейреллиш стали очередными бразильскими новичками «Шахтера».

Трансфер Луки Мейреллиша из «Сантоса» обошелся «горнякам» в 12 млн евро.

Изеки Силва был приобретен у «Флуминенсе» за 10 млн евро.

Вспомним всех представителей Бразилии, которые выступали в составе «горняков».

Бразильцы, игравшие за донецкий Шахтер

Брандау (2002-2009) Жоау Батиста (2004-2005) Матузалем (2004-2007) Жадсон (2005-2012) Иван (2005) Леонардо (2005-2013) Фернандиньо (2005-2013) Элано (2005-2007) Виллиан (2007-2013) Илсинью (2007-2010, 2012-2015) Луис Адриану (2007-2015) Бруно Ренан (2010-2014) Дуглас Коста (2010-2015) Алекс Тейшейра (2010-2016) Дентиньо (2011-2021) Алан Патрик (2011-2022) Майкон Оливейра (2012-2014) Тайсон (2013-2021) Исмаили (2013-2022) Веллингтон Нем (2013-2020) Фернандо Мартинс (2013-2015) Фред (2013-2018) Бернард (2013-2018) Марлос (2014-2021) Марсио Азеведо (2014-2018) Додо (2017-2022) Майкон Барберан (2018-) Фернандо Педро (2018-2022) Жуниор Мораес (2018-2022) Маркиньос Сиприано (2018-2023) Маркос Антонио (2019-2022) Тете (2019-2023) Витао (2019-2024) Педриньо (2021-) Марлон Сантос (2021-) Давид Нерес (2022) Винисиус Тобиас (2022-) Лукас Тейлор (2022-2023) Педро Энрике (2023-) Невертон (2023-) Эгиналду (2023-) Кевин (2024-) Марлон Гомес (2024-) Кауан Элиас (2025-) Алиссон Сантана (2025-) Лукас Феррейра (2025-) Изеки Силва (2025-) Лука Мейреллиш (2025-)

Можно также упомянуть и Эдуардо да Силву, который выступал за сборную Хорватии, но по происхождению является бразильцем.