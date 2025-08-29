Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Изеки и Мейреллиш стали 47-м и 48-м бразильцами в истории Шахтера
Украина. Премьер лига
29 августа 2025, 01:12 | Обновлено 29 августа 2025, 01:13
Изеки и Мейреллиш стали 47-м и 48-м бразильцами в истории Шахтера

Вспомним всех представителей Бразилии, которые выступали за донецкий клуб

ФК Шахтер. Лука Мейреллиш

Изеки Силва и Лука Мейреллиш стали очередными бразильскими новичками «Шахтера».

Трансфер Луки Мейреллиша из «Сантоса» обошелся «горнякам» в 12 млн евро.

Изеки Силва был приобретен у «Флуминенсе» за 10 млн евро.

Вспомним всех представителей Бразилии, которые выступали в составе «горняков».

Бразильцы, игравшие за донецкий Шахтер

  1. Брандау (2002-2009)
  2. Жоау Батиста (2004-2005)
  3. Матузалем (2004-2007)
  4. Жадсон (2005-2012)
  5. Иван (2005)
  6. Леонардо (2005-2013)
  7. Фернандиньо (2005-2013)
  8. Элано (2005-2007)
  9. Виллиан (2007-2013)
  10. Илсинью (2007-2010, 2012-2015)
  11. Луис Адриану (2007-2015)
  12. Бруно Ренан (2010-2014)
  13. Дуглас Коста (2010-2015)
  14. Алекс Тейшейра (2010-2016)
  15. Дентиньо (2011-2021)
  16. Алан Патрик (2011-2022)
  17. Майкон Оливейра (2012-2014)
  18. Тайсон (2013-2021)
  19. Исмаили (2013-2022)
  20. Веллингтон Нем (2013-2020)
  21. Фернандо Мартинс (2013-2015)
  22. Фред (2013-2018)
  23. Бернард (2013-2018)
  24. Марлос (2014-2021)
  25. Марсио Азеведо (2014-2018)
  26. Додо (2017-2022)
  27. Майкон Барберан (2018-)
  28. Фернандо Педро (2018-2022)
  29. Жуниор Мораес (2018-2022)
  30. Маркиньос Сиприано (2018-2023)
  31. Маркос Антонио (2019-2022)
  32. Тете (2019-2023)
  33. Витао (2019-2024)
  34. Педриньо (2021-)
  35. Марлон Сантос (2021-)
  36. Давид Нерес (2022)
  37. Винисиус Тобиас (2022-)
  38. Лукас Тейлор (2022-2023)
  39. Педро Энрике (2023-)
  40. Невертон (2023-)
  41. Эгиналду (2023-)
  42. Кевин (2024-)
  43. Марлон Гомес (2024-)
  44. Кауан Элиас (2025-)
  45. Алиссон Сантана (2025-)
  46. Лукас Феррейра (2025-)
  47. Изеки Силва (2025-)
  48. Лука Мейреллиш (2025-)

Можно также упомянуть и Эдуардо да Силву, который выступал за сборную Хорватии, но по происхождению является бразильцем.

