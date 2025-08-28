Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шовковский объяснил, почему Динамо вылетело из Лиги Европы от Маккаби
Лига Европы
Шовковский объяснил, почему Динамо вылетело из Лиги Европы от Маккаби

Киевляне проиграли по сумме двух матчей

Шовковский объяснил, почему Динамо вылетело из Лиги Европы от Маккаби
ФК Динамо. Александр Шовковский

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский оценил игру против «Маккаби» Тель-Авив в квалификации Лиги Европы, в которой киевляне победили 1:0, но по сумме двух матчей проиграли 2:3 и вылетели в Лигу конференций.

– «Динамо» сначала выбыло из Лиги чемпионов, уступив не самой сильной командой. Теперь «Динамо» выбыло из Лиги Европы, уступив не самой сильной команде. Кто виноват в таком результате?

– Мы уступили команде, которая будет играть в основном этапе Лиги чемпионов. Если вы считает ее не самой сильной...

Безусловно, результат зависит от тренера, от действий команды. Противостояние с «Маккаби» мы проиграли в первом матче, когда после удаления и своих ошибок пропустили дважды. Сегодня мы имели возможность этот гандикап отыграть. Но индивидуального мастерства нам не хватило. Имеем результат.

Динамо Киев Лига Европы Александр Шовковский пресс-конференция Маккаби Тель-Авив Маккаби Т-А - Динамо
Дмитрий Олейник Источник: Telegram
