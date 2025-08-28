Шовковский объяснил, почему Динамо вылетело из Лиги Европы от Маккаби

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский оценил игру против «Маккаби» Тель-Авив в квалификации Лиги Европы, в которой киевляне победили 1:0, но по сумме двух матчей проиграли 2:3 и вылетели в Лигу конференций.

– «Динамо» сначала выбыло из Лиги чемпионов, уступив не самой сильной командой. Теперь «Динамо» выбыло из Лиги Европы, уступив не самой сильной команде. Кто виноват в таком результате?

– Мы уступили команде, которая будет играть в основном этапе Лиги чемпионов. Если вы считает ее не самой сильной...

Безусловно, результат зависит от тренера, от действий команды. Противостояние с «Маккаби» мы проиграли в первом матче, когда после удаления и своих ошибок пропустили дважды. Сегодня мы имели возможность этот гандикап отыграть. Но индивидуального мастерства нам не хватило. Имеем результат.