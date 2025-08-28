Александрия может подписать французского защитника

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
28 августа 2025, 23:58 | Обновлено 29 августа 2025, 00:44
Украинский клуб может усилиться Натаном Монгзанго

ФК Пау. Натан Монзанго

Французский защитник Натан Монзанго может стать игроком «Александрии». Об этом сообщает «Бей-Беги».

По информации источника, 24-летний футболист может присоединиться к серебряному призеру Украинской Премьер-лиги в качестве свободного агента. Последним его клубом был «Вильфранш» и третьего дивизиона чемпионата Франции.

Французом также интересуется еще один клуб из УПЛ.

В прошедшем сезоне Натан Монзанго провел 25 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых не успел отличиться ни одним результативным действием. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 250 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что «Александрия» подписала 3 новичков.

Даниил Кирияка Источник: Бей-беги
Комментарии
