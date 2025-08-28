Александрия может подписать французского защитника

Французский защитник Натан Монзанго может стать игроком «Александрии». Об этом сообщает «Бей-Беги».

По информации источника, 24-летний футболист может присоединиться к серебряному призеру Украинской Премьер-лиги в качестве свободного агента. Последним его клубом был «Вильфранш» и третьего дивизиона чемпионата Франции.

Французом также интересуется еще один клуб из УПЛ.

В прошедшем сезоне Натан Монзанго провел 25 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых не успел отличиться ни одним результативным действием. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 250 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что «Александрия» подписала 3 новичков.