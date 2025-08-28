Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Два украинца и легионер. Александрия подписала 3 новичков
Украина. Премьер лига
28 августа 2025, 10:29 | Обновлено 28 августа 2025, 10:31
485
0

ОФИЦИАЛЬНО. Два украинца и легионер. Александрия подписала 3 новичков

Хмелевский, Якименко и Родригез продолжат карьеру в Украине

28 августа 2025, 10:29 | Обновлено 28 августа 2025, 10:31
485
0
ОФИЦИАЛЬНО. Два украинца и легионер. Александрия подписала 3 новичков
ФК Александрия.

Александрия официально объявила о подписании трех новых игроков, которые будут выступать под руководством Кирилла Нестеренко в Украинской Премьер-лиге.

По официальной информации, новобранцами Александрии стали: полузащитник Денис Хмелевский, нападающий Александр Якименко и защитник Артур Голарт Родригез.

Денис Хмелевский, 19-летний полузащитник, является воспитанником львовского футбола. Выступал за клубы: УФК «Львов», киевское «Динамо» U17, львовские «Рух» U19 и «Рух-2». Всего, в клубной карьере отыграл 28 матчей, отличившись 1 ассистом. Контракт с игроком рассчитан до 31 мая 2027 года.

Александр Якименко, 19-летний нападающий, является воспитанником полтавского футбола. Выступал за клубы: «Ворскла» U17, «Шахтер» U17, бельгийские «Брюгге» U18 и «Клуб НКСТ». Последним клубом игрока был черкасский «ЛНЗ». Всего, в клубной карьере отыграл 18 матчей, забив 1 гол и сделав 1 ассист. Играл в юношеской Лиге УЕФА. Контракт с футболистом рассчитан до 30 июня 2026 года с правом продления на 1 год.

Руководство «Александрии» достигло соглашения с футбольным клубом «Фалкон» по аренде с возможностью выкупа 19-летнего бразильского защитника Артура Голарта Родригеза. Артур выступал за бразильские клубы: «Атлетико Монте Азул», «Фалкон» и «Капитал». В общей сложности за клубную карьеру провел 17 матчей. Контракт игрока с Александрией рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что Александрия подписала контракт с 24-летним легионером

По теме:
Испании не будет. Остался один клуб, который готов подписать Довбика
Переговоры продолжаются. ПСЖ планирует отдать форварда за 60 миллионов
ОФИЦИАЛЬНО. Барселона попрощалась с вратарем, которого прогнал Флик
Денис Хмелевский Александр Якименко (2005) Александрия трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: ФК Александрия
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Магучих с 2.02 м стала второй в финале Бриллиантовой лиги, Левченко – 4-я
Другие виды | 27 августа 2025, 19:15 17
Магучих с 2.02 м стала второй в финале Бриллиантовой лиги, Левченко – 4-я
Магучих с 2.02 м стала второй в финале Бриллиантовой лиги, Левченко – 4-я

Никола Олислагерс установила рекорд Австралии, прыгнув на 2.04 метра

Источник: Динамо продало своего лидера. Суркис выручил большие деньги
Футбол | 28 августа 2025, 07:12 20
Источник: Динамо продало своего лидера. Суркис выручил большие деньги
Источник: Динамо продало своего лидера. Суркис выручил большие деньги

«Жирона» договорилась о трансфере украинца Ваната

Все участники Лиги Чемпионов, серебро Магучих, позор МЮ, спасение Баварии
Футбол | 28.08.2025, 08:51
Все участники Лиги Чемпионов, серебро Магучих, позор МЮ, спасение Баварии
Все участники Лиги Чемпионов, серебро Магучих, позор МЮ, спасение Баварии
Хаби Алонсо решил отправить вратаря Реала в резервную команду
Футбол | 28.08.2025, 08:30
Хаби Алонсо решил отправить вратаря Реала в резервную команду
Хаби Алонсо решил отправить вратаря Реала в резервную команду
Динамо – Маккаби. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Футбол | 28.08.2025, 07:00
Динамо – Маккаби. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Динамо – Маккаби. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Флойд МЭЙВЕЗЕР: «Его бои – дерьмо. Он довольно легко нокаутирует»
Флойд МЭЙВЕЗЕР: «Его бои – дерьмо. Он довольно легко нокаутирует»
27.08.2025, 05:52
Бокс
Известно, сколько Динамо получит от Жироны за Ваната. Конец саги
Известно, сколько Динамо получит от Жироны за Ваната. Конец саги
28.08.2025, 07:44 27
Футбол
Два дебютанта. Ребров объявил состав сборной Украины на сентябрьские матчи
Два дебютанта. Ребров объявил состав сборной Украины на сентябрьские матчи
26.08.2025, 09:12 85
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я такого от Усика вообще не ожидал»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я такого от Усика вообще не ожидал»
27.08.2025, 08:25 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. В штабе Динамо новый тренер. Клуб назвал его полномочия
ОФИЦИАЛЬНО. В штабе Динамо новый тренер. Клуб назвал его полномочия
26.08.2025, 12:35 67
Футбол
Хаби Алонсо запланировал революцию в воротах Реала. Куртуа очень зол
Хаби Алонсо запланировал революцию в воротах Реала. Куртуа очень зол
27.08.2025, 07:15 7
Футбол
Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
27.08.2025, 19:59 5
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Я этого не помню, но после его ударов все тело болело»
Майк ТАЙСОН: «Я этого не помню, но после его ударов все тело болело»
27.08.2025, 01:14
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем