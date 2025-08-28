ОФИЦИАЛЬНО. Два украинца и легионер. Александрия подписала 3 новичков

Александрия официально объявила о подписании трех новых игроков, которые будут выступать под руководством Кирилла Нестеренко в Украинской Премьер-лиге.

По официальной информации, новобранцами Александрии стали: полузащитник Денис Хмелевский, нападающий Александр Якименко и защитник Артур Голарт Родригез.

Денис Хмелевский, 19-летний полузащитник, является воспитанником львовского футбола. Выступал за клубы: УФК «Львов», киевское «Динамо» U17, львовские «Рух» U19 и «Рух-2». Всего, в клубной карьере отыграл 28 матчей, отличившись 1 ассистом. Контракт с игроком рассчитан до 31 мая 2027 года.

Александр Якименко, 19-летний нападающий, является воспитанником полтавского футбола. Выступал за клубы: «Ворскла» U17, «Шахтер» U17, бельгийские «Брюгге» U18 и «Клуб НКСТ». Последним клубом игрока был черкасский «ЛНЗ». Всего, в клубной карьере отыграл 18 матчей, забив 1 гол и сделав 1 ассист. Играл в юношеской Лиге УЕФА. Контракт с футболистом рассчитан до 30 июня 2026 года с правом продления на 1 год.

Руководство «Александрии» достигло соглашения с футбольным клубом «Фалкон» по аренде с возможностью выкупа 19-летнего бразильского защитника Артура Голарта Родригеза. Артур выступал за бразильские клубы: «Атлетико Монте Азул», «Фалкон» и «Капитал». В общей сложности за клубную карьеру провел 17 матчей. Контракт игрока с Александрией рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что Александрия подписала контракт с 24-летним легионером