Ганс-Дитер ФЛИК – игроку Барселоны: «О деньгах ты будешь думать позже»

Талантливый хавбек «Барселоны» Фермин Лопес заинтересовал лондонский «Челси» и стал целью для клуба.

На фоне слухов о трансфере игрока главный тренер «кулес» Ганс-Дитер Флик провел с ним беседу, призвав остаться в «Барселоне».

«Лучше всего для тебя сейчас было бы остаться в «Барселоне». Позже ты подумаешь о деньгах», – сказал Флик.

На счету Фермина 89 сыгранных матчей в составе «Барселоны», в которых он забил 19 мячей и отдал 11 голевых передач.

Вместе с испанским грандом полузащитник выиграл Ла Лигу, Кубок и Суперкубок Испании.