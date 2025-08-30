Ганс-Дитер ФЛИК – игроку Барселоны: «О деньгах ты будешь думать позже»
Тренер советует Фермину Лопесу остаться в «Барселоне»
Талантливый хавбек «Барселоны» Фермин Лопес заинтересовал лондонский «Челси» и стал целью для клуба.
На фоне слухов о трансфере игрока главный тренер «кулес» Ганс-Дитер Флик провел с ним беседу, призвав остаться в «Барселоне».
«Лучше всего для тебя сейчас было бы остаться в «Барселоне». Позже ты подумаешь о деньгах», – сказал Флик.
На счету Фермина 89 сыгранных матчей в составе «Барселоны», в которых он забил 19 мячей и отдал 11 голевых передач.
Вместе с испанским грандом полузащитник выиграл Ла Лигу, Кубок и Суперкубок Испании.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В Монако состоялась жеребьевка второго по силе еврокубка
Общая стоимость команды составляет 642 миллиона евро