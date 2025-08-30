Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ганс-Дитер ФЛИК – игроку Барселоны: «О деньгах ты будешь думать позже»
Испания
30 августа 2025, 02:28 |
Тренер советует Фермину Лопесу остаться в «Барселоне»

Getty Images/Global Images Ukraine. Ганс-Дитер Флик

Талантливый хавбек «Барселоны» Фермин Лопес заинтересовал лондонский «Челси» и стал целью для клуба.

На фоне слухов о трансфере игрока главный тренер «кулес» Ганс-Дитер Флик провел с ним беседу, призвав остаться в «Барселоне».

«Лучше всего для тебя сейчас было бы остаться в «Барселоне». Позже ты подумаешь о деньгах», – сказал Флик.

На счету Фермина 89 сыгранных матчей в составе «Барселоны», в которых он забил 19 мячей и отдал 11 голевых передач.

Вместе с испанским грандом полузащитник выиграл Ла Лигу, Кубок и Суперкубок Испании.

Дмитрий Олейник Источник: Madrid-Barcelona
