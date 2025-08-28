Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Карло НИКОЛИНИ: «Сегодня у Шахтера не будет никаких оправданий или алиби»
Лига конференций
Карло НИКОЛИНИ: «Сегодня у Шахтера не будет никаких оправданий или алиби»

Тренер горняков высказался о предстоящей встрече с Серветтом в Q4 Лиги конференций

Ассистент главного тренера донецкого Шахтера Арды Турана Карло Николини высказался перед ответный матчем четвертого раунда квалификации Лиги конференций против Серветта:

«Вирішується доля команди у єврокубках: чи є тиск? Ні, особливого тиску не відчувається. Звичайно, кожен розуміє важливість та невід'ємність цього протистояння. Це розуміють всі у великому клубі, яким ми і є. Залишитися без єврокубків – це неприпустимо, це боляче для нас. Ми проаналізували суперника, підготувалися до гри, зробили висновки з помилок у попередньому протистоянні. Як я завжди наголошую, ми поважаємо кожну команду, з якою нам доводиться грати. Ми не відчуваємо якогось хвилювання. Як я сказав, ми вже звикли до цього тиску, тиску у хорошому сенсі. У сьогоднішньому вечорі для нас не буде жодних виправдань чи алібі.

Що потрібно зробити, щоб перемогти? Це футбол. Числа, які ви можете показати і які потім відображаються у статистиці, демонструють, що ви на правильному шляху. Це стосується як і володіння м'ячем, так і кількості ударів, які ми завдали по воротах суперниках у попередній грі. Я вважаю, що це демонструє, що ми слідуємо нашій грі, що ми створюємо багато небезпечних нагод. Звичайно, ми припускаємося помилок – гол, який ми пропустили у першому матчі. І також щодо голів, які ми мали забити, проте так і не відзначилися.

Ми молода команда з цілою плеадою молодих виконавців. З тим талантом, з тією роботою, що ми виконуємо на тренуваннях, ми повинні скористатися шансом, і бути більш уважними у нашій грі, особливо щодо вирішальних ударів».

Первая игра между Шахтером и Серветтом в Кракове завершилась со счетом 1:1.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
SHN
Он смотрел в глаза этой соски? Или как Арда?
Ответить
+1
Spaceman
А що то за блядюга з фалосом на фото? 
Ответить
0
