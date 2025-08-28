Трансфер уже близко? Ванат не сыграет за Динамо в матче Q4 ЛЕ с Маккаби Т-А

28 августа киевское Динамо проведет ответный матч четвертого раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 против Маккаби Тель-Авив.

Поединок состоится на арене в польском городе Люблин. Время начала встречи – 21:00 по Киеву.

23-летний украинский форвард бело-синих Владислав Ванат не попал в заявку на игру.

По информации многих источников, Ванат станет игроком испанской Жироны до закрытия летнего трансферного окна.

В первом матче против Маккаби Т-А Динамо потерпело поражение со счетом 1:3. Победитель противостояния осенью сыграет в основном этапе ЛЕ, а проигравший отправится в ЛК.

Состав Динамо на матч против Маккаби Тель-Авив