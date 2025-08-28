Динамо обнародовало стартовый состав на матч ЛЕ против Маккаби Т-А
28 августа в 21:00 на арене в польском Люблине пройдет игра Q4 Лиги Европы
Киевское Динамо продолжает выступление в квалификации Q4 Лиги Европы 2025/26.
28 августа в 21:00 на арене в польском городе Люблин встречаются Динамо Киев и Маккаби Тель-Авив.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В первой игре неделей ранее в сербском городе Бачка-Топола победу одержала команда из Израиля (3:1).
Киевскому Динамо надо в ответном поединке отыграть гандикап в 2 мяча.
Динамо обнародовало стартовый состав на матч ЛЕ против Маккаби Т-А
Динамо: Нещерет, Ярмоленко, Пихаленок, Волошин, Караваев, Буяльский, Михавко, Герреро, Биловар, Дубинчак, Михайленко
Запас: Моргун, Игнатенко, Попов, Яцык, Бражко, Шапаренко, Кабаев, Брагару, Захарченко, Пономаренко
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Если тренерский штаб поменяется, тогда можно будет говорить и об уходе Владислава…
Еще один украинский хоккейный клуб решил заявиться в иностранный чемпионат
А так склад бойовий . Вперед , Динамо !