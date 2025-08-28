Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Европы
28 августа 2025, 19:53 | Обновлено 28 августа 2025, 20:01
28 августа в 21:00 на арене в польском Люблине пройдет игра Q4 Лиги Европы

Динамо обнародовало стартовый состав на матч ЛЕ против Маккаби Т-А
Коллаж Sport.ua. Александр Шовковский

Киевское Динамо продолжает выступление в квалификации Q4 Лиги Европы 2025/26.

28 августа в 21:00 на арене в польском городе Люблин встречаются Динамо Киев и Маккаби Тель-Авив.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первой игре неделей ранее в сербском городе Бачка-Топола победу одержала команда из Израиля (3:1).

Киевскому Динамо надо в ответном поединке отыграть гандикап в 2 мяча.

Динамо: Нещерет, Ярмоленко, Пихаленок, Волошин, Караваев, Буяльский, Михавко, Герреро, Биловар, Дубинчак, Михайленко

Запас: Моргун, Игнатенко, Попов, Яцык, Бражко, Шапаренко, Кабаев, Брагару, Захарченко, Пономаренко

Динамо Киев Лига Европы Маккаби Тель-Авив Динамо - Маккаби Т-А стартовые составы Александр Шовковский
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Комментарии 9
Популярные
Новые
Старые
Перець
Судячи зі стартового складу Караваєв, Біловар, Дубінчак пафосно просруть 
Ответить
0
Микола Захарченко
Вже нема чого втрачати , окрім поваги  до емблеми рідного клубу  . Можливо , замість Нещерета можна було спробувати поставити Моргуна . Нервозність та помилки воротаря дорого коштують в єврокубках .
А так склад бойовий . Вперед , Динамо !
Ответить
0
Pavel_i_C0
Залишки східняків максимально мобілізовані та збуджені перед матчем Динамо Київ... Гра темних лугандонів їх абсолютно не цікавить.... Тільки Київ!!! Тільки перемога!!!
Ответить
0
Singularis
Первые пять из списка должны всё порешать
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
AK.228
Тільки Пашко!!! Тільки Ганьба!!!
Ответить
-4
AK.228
Збуджений та сто разів за тиждень ганебно забанений Пашко - з нами 👏👏👏🤝🤝🤝💪💪💪💪
Ответить
-5
Пафосный
Пафосный зять в составе, и теперь у евреев всё больше шансов против шубеев
Ответить
-7
AK.228
Биловар - обличчя Динамо 
Ответить
-8
