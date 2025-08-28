Киевское Динамо продолжает выступление в квалификации Q4 Лиги Европы 2025/26.

28 августа в 21:00 на арене в польском городе Люблин встречаются Динамо Киев и Маккаби Тель-Авив.

В первой игре неделей ранее в сербском городе Бачка-Топола победу одержала команда из Израиля (3:1).

Киевскому Динамо надо в ответном поединке отыграть гандикап в 2 мяча.

Динамо обнародовало стартовый состав на матч ЛЕ против Маккаби Т-А

Динамо: Нещерет, Ярмоленко, Пихаленок, Волошин, Караваев, Буяльский, Михавко, Герреро, Биловар, Дубинчак, Михайленко

Запас: Моргун, Игнатенко, Попов, Яцык, Бражко, Шапаренко, Кабаев, Брагару, Захарченко, Пономаренко