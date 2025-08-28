Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Перед трансфером Ваната. Жирона продала игрока за большие деньги
Испания
28 августа 2025, 18:55 | Обновлено 28 августа 2025, 19:58
5251
0

Перед трансфером Ваната. Жирона продала игрока за большие деньги

Крейчи отправился в Вулверхэмптон за 7+23 миллиона

28 августа 2025, 18:55 | Обновлено 28 августа 2025, 19:58
5251
0
Перед трансфером Ваната. Жирона продала игрока за большие деньги
ФК Вулверхэмптон. Ладислав Крейчи

Клуб АПЛ Вулверхэмптон объявил о переходе чешского универсала (защитник/опорный хавбек) Жироны Ладислава Крейчи.

Игрок переходит в новую команду на правах аренды за 7 миллионов евро с обязательством выкупа через год за 23 миллиона евро.

Этот трансфер стал вторым рекордным в истории Жироны после продажи Артема Довбика в Рому год назад ориентировочно за 35 миллионов евро.

Сообщается, что переход Крейчи позволит Жироне сейчас оформить трансфер украинского форварда Динамо Владислава Ваната, а также еще усилить команду до завершения трансферного окна.

Жирона стартовала в Ла Лиге с двух поражений с общим счетом 1:8.

По теме:
Джексон не перейдет в Баварию. Челси заблокировал аренду, названа причина
Вулверхэмптон – Эвертон. Миколенко – в основе. Смотреть онлайн LIVE
Где Миколенко? Известны стартовые составы матча Вулверхэмптон – Эвертон
Ладислав Крейчи Жирона Вулверхэмптон трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Иван Зинченко Источник: ФК Вулверхэмптон
Оцените материал
(31)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шок: Мудрик может уйти из Челси. На Михаила нацелился известный клуб
Футбол | 30 августа 2025, 07:59 78
Шок: Мудрик может уйти из Челси. На Михаила нацелился известный клуб
Шок: Мудрик может уйти из Челси. На Михаила нацелился известный клуб

«Бенфика» может приобрести Михаила

У УЕФА проблемы. Клубы не хотят играть в Лиге Европы с обидчиком Динамо
Футбол | 30 августа 2025, 13:33 10
У УЕФА проблемы. Клубы не хотят играть в Лиге Европы с обидчиком Динамо
У УЕФА проблемы. Клубы не хотят играть в Лиге Европы с обидчиком Динамо

Многие европейские команды стараются найти лазейку, чтоб не выходить против «Маккаби» Тель-Авив

Тулуза – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Футбол | 30.08.2025, 17:44
Тулуза – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Тулуза – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером
Бокс | 30.08.2025, 08:39
WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером
WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером
Динамо оформило трансфер суперталанта после фиаско от Маккаби
Футбол | 30.08.2025, 07:16
Динамо оформило трансфер суперталанта после фиаско от Маккаби
Динамо оформило трансфер суперталанта после фиаско от Маккаби
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Известный боксер: «Усик? Он не готов. Ему дают легких соперников»
Известный боксер: «Усик? Он не готов. Ему дают легких соперников»
29.08.2025, 00:22 2
Бокс
Никола ОЛИСЛАГЕРС: «Это все Магучих. Ярослава сломала барьер в спорте»
Никола ОЛИСЛАГЕРС: «Это все Магучих. Ярослава сломала барьер в спорте»
29.08.2025, 01:45
Другие виды
«Это кошмар». Обладатель Золотого мяча оценил трансфер Ваната в Жирону
«Это кошмар». Обладатель Золотого мяча оценил трансфер Ваната в Жирону
28.08.2025, 16:24 7
Футбол
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Нет слов, люблю тебя, покойся с миром»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Нет слов, люблю тебя, покойся с миром»
29.08.2025, 07:11 9
Футбол
Коуч Маккаби обратился к Динамо после матча ЛЕ: «Говорю от всего сердца»
Коуч Маккаби обратился к Динамо после матча ЛЕ: «Говорю от всего сердца»
29.08.2025, 08:29
Футбол
Шахтер предложил Полесью сенсационный обмен футболистами
Шахтер предложил Полесью сенсационный обмен футболистами
29.08.2025, 19:16 8
Футбол
Известная биатлонистка слегла с болезнью. Она пропустит чемпионат
Известная биатлонистка слегла с болезнью. Она пропустит чемпионат
29.08.2025, 19:58
Биатлон
Дорощук с результатом 2.30 м занял второе место в финале Бриллиантовой лиги
Дорощук с результатом 2.30 м занял второе место в финале Бриллиантовой лиги
28.08.2025, 20:39 3
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем