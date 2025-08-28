Перед трансфером Ваната. Жирона продала игрока за большие деньги
Крейчи отправился в Вулверхэмптон за 7+23 миллиона
Клуб АПЛ Вулверхэмптон объявил о переходе чешского универсала (защитник/опорный хавбек) Жироны Ладислава Крейчи.
Игрок переходит в новую команду на правах аренды за 7 миллионов евро с обязательством выкупа через год за 23 миллиона евро.
Этот трансфер стал вторым рекордным в истории Жироны после продажи Артема Довбика в Рому год назад ориентировочно за 35 миллионов евро.
Сообщается, что переход Крейчи позволит Жироне сейчас оформить трансфер украинского форварда Динамо Владислава Ваната, а также еще усилить команду до завершения трансферного окна.
Жирона стартовала в Ла Лиге с двух поражений с общим счетом 1:8.
