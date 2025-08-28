Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Аморим имеет низкое среднее количество очков за матч во главе МЮ
Англия
Аморим имеет низкое среднее количество очков за матч во главе МЮ

Португалец имеет худший результат среди тренеров команды, которые работали после Фергюсона

Аморим имеет низкое среднее количество очков за матч во главе МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

Известный портал Transfermarkt провел сравнение главных тренеров «Манчестер Юнайтед», которые работали с клубом после Алекса Фергюсона.

Рубен Аморим с большим отрывом занимает последнее место по среднему количеству набранных очков за матч – 1,33.

Лучший показатель у другого португальского специалиста Жозе Моуринью – 1,97.

Среднее количество очков за матч тренеров МЮ (после Фергюсона)

  • 1,97 – Жозе Моуринью (Португалия)
  • 1,85 – Уле Гуннар Сульшер (Норвегия)
  • 1,84 – Эрик тен Хаг (Нидерланды)
  • 1,81 – Луи ван Гал (Нидерланды)
  • 1,73 – Дэвид Мойес (Шотландия)
  • 1,33 – Рубен Аморим (Португалия)
Манчестер Юнайтед Transfermarkt тренеры статистика Алекс Фергюсон Жозе Моуриньо Уле Гуннар Сульшер Эрик тен Хаг Луи ван Гал Дэвид Мойес
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
SHN
Кждый новый тренер только хуже.
МЮ уже давно не топ. Остался только бренд
