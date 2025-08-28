Аморим имеет низкое среднее количество очков за матч во главе МЮ
Португалец имеет худший результат среди тренеров команды, которые работали после Фергюсона
Известный портал Transfermarkt провел сравнение главных тренеров «Манчестер Юнайтед», которые работали с клубом после Алекса Фергюсона.
Рубен Аморим с большим отрывом занимает последнее место по среднему количеству набранных очков за матч – 1,33.
Лучший показатель у другого португальского специалиста Жозе Моуринью – 1,97.
Среднее количество очков за матч тренеров МЮ (после Фергюсона)
- 1,97 – Жозе Моуринью (Португалия)
- 1,85 – Уле Гуннар Сульшер (Норвегия)
- 1,84 – Эрик тен Хаг (Нидерланды)
- 1,81 – Луи ван Гал (Нидерланды)
- 1,73 – Дэвид Мойес (Шотландия)
- 1,33 – Рубен Аморим (Португалия)
📉 Ruben Amorim comfortably has the worst points per game record of any Manchester United post Sir Alex Ferguson— Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) August 28, 2025
The 40-year-old's record is the fourth worst in the club's history from managers with more than 40 games in charge pic.twitter.com/42YeZgUf3B
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главный тренер киевского «Динамо» прокомментировал слухи о конфликте с лидером команды
Жеребьевка главного еврокубкового турнира пройдет 28 августа в 19:00
МЮ уже давно не топ. Остался только бренд