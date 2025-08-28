Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шарий оценил конфликт между Ярмоленко и Шовковским
Украина. Премьер лига
28 августа 2025, 17:25 |
1235
1

Шарий оценил конфликт между Ярмоленко и Шовковским

Бывший нападающий киевского «Динамо» не видит ничего критического в этой истории

28 августа 2025, 17:25 |
1235
1
Шарий оценил конфликт между Ярмоленко и Шовковским
ФК Динамо Киев. Александр Шовковский и Андрей Ярмоленко

Бывший нападающий киевского «Динамо» Иван Шарий в эксклюзивном интервью для Sport.ua прокомментировал слухи о конфликте между вингером столичного клуба Андреем Ярмоленко и главным тренером команды Александром Шовковским:

«Честно говоря, я даже не могу сказать, что там было – конфликт или не конфликт. Шовковский и Ярмоленко – два товарища, одноклубники, которые еще вместе играли в «Динамо» и сборной Украины не один год. Сейчас первый из них главный тренер, второй – подопечный.

Может, и было такое, что Ярмоленко ушел с тренировки. Ну, ушел – и ушел. Неужели это какая-то особая трагедия? Ничего страшного в этом, на мой взгляд, нет. Рабочие моменты».

По теме:
Карлос ПАРАКО: «Хотел бы потренироваться с Криштану Роналду»
Сыграет с Месси на одном поле? Игрока из УПЛ вызвали в сборную
Виктор ХЛУС: «У Динамо нет резерва, нет ресурса»
Иван Шарий Динамо Киев Александр Шовковский Андрей Ярмоленко чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определены все 36 участников основного раунда Лиги чемпионов. Состав корзин
Футбол | 28 августа 2025, 06:47 4
Определены все 36 участников основного раунда Лиги чемпионов. Состав корзин
Определены все 36 участников основного раунда Лиги чемпионов. Состав корзин

Жеребьевка главного еврокубкового турнира пройдет 28 августа в 19:00

Известно, сколько Динамо получит от Жироны за Ваната. Конец саги
Футбол | 28 августа 2025, 07:44 27
Известно, сколько Динамо получит от Жироны за Ваната. Конец саги
Известно, сколько Динамо получит от Жироны за Ваната. Конец саги

Клубы хотят финализировать соглашение в ближайшие часы

Президент украинского клуба обратился к Андрею Шевченко: «Тебе не стыдно?»
Футбол | 28.08.2025, 11:02
Президент украинского клуба обратился к Андрею Шевченко: «Тебе не стыдно?»
Президент украинского клуба обратился к Андрею Шевченко: «Тебе не стыдно?»
Перед трансфером Ваната. Жирона продала игрока за большие деньги
Футбол | 28.08.2025, 17:50
Перед трансфером Ваната. Жирона продала игрока за большие деньги
Перед трансфером Ваната. Жирона продала игрока за большие деньги
У Динамо есть кем заменить Ваната. Его не продадут лишь из-за Шовковского
Футбол | 28.08.2025, 09:16
У Динамо есть кем заменить Ваната. Его не продадут лишь из-за Шовковского
У Динамо есть кем заменить Ваната. Его не продадут лишь из-за Шовковского
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alexander Киев
не поділили Попкова у роздягальній 
Ответить
0
Популярные новости
Шахтер установил ценник 50 млн евро за лидера. Он отказался играть за клуб
Шахтер установил ценник 50 млн евро за лидера. Он отказался играть за клуб
27.08.2025, 07:46 16
Футбол
Американский коуч: «Я сумасшедший, но это единственный, кто победит Усика»
Американский коуч: «Я сумасшедший, но это единственный, кто победит Усика»
28.08.2025, 02:28 1
Бокс
Хаби Алонсо запланировал революцию в воротах Реала. Куртуа очень зол
Хаби Алонсо запланировал революцию в воротах Реала. Куртуа очень зол
27.08.2025, 07:15 7
Футбол
Украина разгромила аутсайдера и вышла в плей-офф ЧМ по волейболу
Украина разгромила аутсайдера и вышла в плей-офф ЧМ по волейболу
26.08.2025, 17:12 1
Волейбол
«Лучший выбор Динамо». Журналист – о новом тренере киевлян
«Лучший выбор Динамо». Журналист – о новом тренере киевлян
27.08.2025, 00:21 3
Футбол
Супертяж-гигант: «Я легко остановлю Усика, он будет истекать кровью»
Супертяж-гигант: «Я легко остановлю Усика, он будет истекать кровью»
28.08.2025, 06:00 3
Бокс
Источник: Динамо продало своего лидера. Суркис выручил большие деньги
Источник: Динамо продало своего лидера. Суркис выручил большие деньги
28.08.2025, 07:12 28
Футбол
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
28.08.2025, 14:30 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем