Шарий оценил конфликт между Ярмоленко и Шовковским

Бывший нападающий киевского «Динамо» Иван Шарий в эксклюзивном интервью для Sport.ua прокомментировал слухи о конфликте между вингером столичного клуба Андреем Ярмоленко и главным тренером команды Александром Шовковским:

«Честно говоря, я даже не могу сказать, что там было – конфликт или не конфликт. Шовковский и Ярмоленко – два товарища, одноклубники, которые еще вместе играли в «Динамо» и сборной Украины не один год. Сейчас первый из них главный тренер, второй – подопечный.

Может, и было такое, что Ярмоленко ушел с тренировки. Ну, ушел – и ушел. Неужели это какая-то особая трагедия? Ничего страшного в этом, на мой взгляд, нет. Рабочие моменты».