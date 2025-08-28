Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бывший форвард сборной Украины дал совет киевскому Динамо
Украина. Премьер лига
28 августа 2025, 15:25 | Обновлено 28 августа 2025, 15:27
Бывший форвард сборной Украины дал совет киевскому Динамо

Владимир Гоменюк посоветовал «бело-синим» выйти на трансферный рынок

ФК Динамо Киев

Бывший нападающий сборной Украины Владимир Гоменюк посоветовал киевскому «Динамо» приобрести качественных футболистов, если команда хочет проявить себя на европейской арене.

«У них почти вся академия там играет. Только несколько опытных игроков – среди них Ярмоленко и Пихаленок, которого они взяли. А так в основном на всех позициях играют их воспитанники.

Какие позиции усиливать? Да все! На каждое звено нужен хороший, качественный игрок высокого уровня. Если ставить задачи Лига чемпионов, Лига Европы – нужно повышать класс футболистов, чтобы параллельно росли свои молодые. Когда они будут тренироваться с сильными игроками, они будут прогрессировать гораздо быстрее. А сейчас они, можно сказать, тренируются между собой, картинка не меняется, и в чемпионате Украины им этого хватает. Но на более высокий уровень уже все, не дотягивают», – сказал Гоменюк.

Владимир Гоменюк Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
