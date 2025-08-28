Турецкий гранд планирует подписать 22-летнего футболиста Шахтера
В услугах Кевина заинтересован «Галатасарай», который намерен навязать борьбу «Фулхэму»
Левый вингер донецкого «Шахтера» Кевин может покинуть чемпионат Украины до завершения трансферного окна. ОБ этом сообщило турецкое издание Fanatik.
В услугах 22-летнего футболиста заинтересован чемпион турецкой Суперлиги «Галатасарай», который намерен усилить состав для борьбы в чемпионате и Лиге чемпионов.
Клуб Окана Бурука считает бразильца идеальной заменой для 25-летнего Барыша Йилмаза, который с высокой вероятностью покинет Турцию. Главным претендентом на подписание вингера считается «Неом» – представитель Саудовской Аравии предложил около 40 млн евро за футболиста.
«Галатасарай» не будет препятствовать трансферу Йилмаза и сделает все возможное, чтобы подписать Кевина на его место. Бразилец сообщил руководству «горняков», что больше не имеет желания играть в украинской команде и попросил отпустить его.
Стоит отметить, что кроме турецкого клуба, борьбу за подписание Кевина ведет и английский «Фулхэм». Ожидается, что трансфер легионера принесет донецкой команде 40 млн евро.
🟡🔴 Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın takımdan ayrılması halinde Shakhtar'da forma giyen Kevin Santos Lopes de Macedo'yu kadrosuna katmak için çalışmalara başlayacak. pic.twitter.com/C9nT66XTjg— Fanatik (@fanatikcomtr) August 27, 2025
