Турецкий гранд планирует подписать 22-летнего футболиста Шахтера

Левый вингер донецкого «Шахтера» Кевин может покинуть чемпионат Украины до завершения трансферного окна. ОБ этом сообщило турецкое издание Fanatik.

В услугах 22-летнего футболиста заинтересован чемпион турецкой Суперлиги «Галатасарай», который намерен усилить состав для борьбы в чемпионате и Лиге чемпионов.

Клуб Окана Бурука считает бразильца идеальной заменой для 25-летнего Барыша Йилмаза, который с высокой вероятностью покинет Турцию. Главным претендентом на подписание вингера считается «Неом» – представитель Саудовской Аравии предложил около 40 млн евро за футболиста.

«Галатасарай» не будет препятствовать трансферу Йилмаза и сделает все возможное, чтобы подписать Кевина на его место. Бразилец сообщил руководству «горняков», что больше не имеет желания играть в украинской команде и попросил отпустить его.

Стоит отметить, что кроме турецкого клуба, борьбу за подписание Кевина ведет и английский «Фулхэм». Ожидается, что трансфер легионера принесет донецкой команде 40 млн евро.