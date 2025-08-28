Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Турецкий гранд планирует подписать 22-летнего футболиста Шахтера
Украина. Премьер лига
28 августа 2025, 12:57 |
1671
2

Турецкий гранд планирует подписать 22-летнего футболиста Шахтера

В услугах Кевина заинтересован «Галатасарай», который намерен навязать борьбу «Фулхэму»

28 августа 2025, 12:57 |
1671
2
Турецкий гранд планирует подписать 22-летнего футболиста Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин

Левый вингер донецкого «Шахтера» Кевин может покинуть чемпионат Украины до завершения трансферного окна. ОБ этом сообщило турецкое издание Fanatik.

В услугах 22-летнего футболиста заинтересован чемпион турецкой Суперлиги «Галатасарай», который намерен усилить состав для борьбы в чемпионате и Лиге чемпионов.

Клуб Окана Бурука считает бразильца идеальной заменой для 25-летнего Барыша Йилмаза, который с высокой вероятностью покинет Турцию. Главным претендентом на подписание вингера считается «Неом» – представитель Саудовской Аравии предложил около 40 млн евро за футболиста.

«Галатасарай» не будет препятствовать трансферу Йилмаза и сделает все возможное, чтобы подписать Кевина на его место. Бразилец сообщил руководству «горняков», что больше не имеет желания играть в украинской команде и попросил отпустить его.

Стоит отметить, что кроме турецкого клуба, борьбу за подписание Кевина ведет и английский «Фулхэм». Ожидается, что трансфер легионера принесет донецкой команде 40 млн евро.

По теме:
Кейс Осимхена. Откуда у турецких клубов деньги на трансферы мирового уровня
«Что-то случилось». Моуриньо наехал на руководство Фенербахче из-за Лунина
«Скоро». Трубин анонсировал трансфер Судакова в Бенфику
чемпионат Турции по футболу Галатасарай Шахтер Донецк Кевин (Шахтер) трансферы трансферы УПЛ
Николай Титюк Источник: Fanatik
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
Футбол | 28 августа 2025, 00:10 5
Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским

Лидер команды дал оценку слухам в прессе

Замена Шовковскому? Ассистент Зидана ведет переговоры с Динамо Киев
Футбол | 27 августа 2025, 21:03 6
Замена Шовковскому? Ассистент Зидана ведет переговоры с Динамо Киев
Замена Шовковскому? Ассистент Зидана ведет переговоры с Динамо Киев

Давид Беттони станет консультантом «бело-синих», потом может занять должность главного тренера

Райо Вальекано – Неман. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций
Футбол | 28.08.2025, 12:53
Райо Вальекано – Неман. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций
Райо Вальекано – Неман. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций
Американский коуч: «Я сумасшедший, но это единственный, кто победит Усика»
Бокс | 28.08.2025, 02:28
Американский коуч: «Я сумасшедший, но это единственный, кто победит Усика»
Американский коуч: «Я сумасшедший, но это единственный, кто победит Усика»
Испании не будет. Остался один клуб, который готов подписать Довбика
Футбол | 28.08.2025, 10:29
Испании не будет. Остался один клуб, который готов подписать Довбика
Испании не будет. Остался один клуб, который готов подписать Довбика
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
SHN
Остальные команды просто покрутили пальцем у виска,когда услышали про 50 лямов пожеланий рыжего
Ответить
+1
New Zealander
Треба втримати Кевіна будь-якою ціною. З Фулхемом пощастило що так все закінчилося а от турки можуть вже запропонувати більше ніж 45 лямів і тоді вже Шахтар не зможе відмовитись
Ответить
-2
Популярные новости
АНБЕР: «Этот боксер быстрее Усика. Он доставит ему много проблем»
АНБЕР: «Этот боксер быстрее Усика. Он доставит ему много проблем»
27.08.2025, 05:14 4
Бокс
Турнирная таблица 3-го тура женского чемпионата мира по волейболу
Турнирная таблица 3-го тура женского чемпионата мира по волейболу
26.08.2025, 23:55
Волейбол
Эдди ХИРН: Два лучших боксера в мире сойдутся на ринге, не бой, а мечта»
Эдди ХИРН: Два лучших боксера в мире сойдутся на ринге, не бой, а мечта»
26.08.2025, 08:36 1
Бокс
Хаби Алонсо запланировал революцию в воротах Реала. Куртуа очень зол
Хаби Алонсо запланировал революцию в воротах Реала. Куртуа очень зол
27.08.2025, 07:15 7
Футбол
Единственная украинка в 1/32 финала: Костюк успешно стартовала на US Open
Единственная украинка в 1/32 финала: Костюк успешно стартовала на US Open
26.08.2025, 19:48 34
Теннис
Источник: Динамо продало своего лидера. Суркис выручил большие деньги
Источник: Динамо продало своего лидера. Суркис выручил большие деньги
28.08.2025, 07:12 29
Футбол
Два дебютанта. Ребров объявил состав сборной Украины на сентябрьские матчи
Два дебютанта. Ребров объявил состав сборной Украины на сентябрьские матчи
26.08.2025, 09:12 85
Футбол
Определены все 36 участников основного раунда Лиги чемпионов. Состав корзин
Определены все 36 участников основного раунда Лиги чемпионов. Состав корзин
28.08.2025, 06:47 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем