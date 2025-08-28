126-я ракетка мира наказала нейтральную 17-ю сеяную во 2-м раунде US Open
Присцилла Хон в трех сетах переиграла Людмилу Самсонову в 1/32 финала мейджора в США
126-я ракетка мира Присцилла Хон (Австралия, WTA 126) пробилась в третий раунд Открытого чемпионата США 2025.
Во втором круге австралийка в трех сетах выбила «нейтральную» 17-ю сеяную Людмилу Самсонову (WTA 20) за 2 часа и 6 минут.
US Open 2025. 1/32 финала
Людмила Самсонова [17] – Присцилла Хон (Австралия) – [Q] – 6:4, 3:6, 2:6
Хон во второй раз сыграла против Самсоновой. В 2020 году Присцилла одолела россиянку в финале квалификации тысячника в Дохе.
Хон стартовала на мейджоре в Нью-Йорке с квалификации. Помимо Самсоновой, австралийская теннисистка также уже успела пройти Нурию Бранкаччо, Юле Нимайер, Ханне Вандевинкель и Леолию Жанжан. Ее следующей соперницей будет американка Энн Ли.
27-летняя Присцилла Хон впервые в карьере сыграет в третьем раунде турнира Grand Slam.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Лидер команды дал оценку слухам в прессе
Ответный поединок Q4 ЛЕ состоится 28 августа и начнется в 21:00 по Киеву