Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. 126-я ракетка мира наказала нейтральную 17-ю сеяную во 2-м раунде US Open
US Open
28 августа 2025, 12:03 | Обновлено 28 августа 2025, 12:07
298
1

126-я ракетка мира наказала нейтральную 17-ю сеяную во 2-м раунде US Open

Присцилла Хон в трех сетах переиграла Людмилу Самсонову в 1/32 финала мейджора в США

28 августа 2025, 12:03 | Обновлено 28 августа 2025, 12:07
298
1
126-я ракетка мира наказала нейтральную 17-ю сеяную во 2-м раунде US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Присцилла Хон

126-я ракетка мира Присцилла Хон (Австралия, WTA 126) пробилась в третий раунд Открытого чемпионата США 2025.

Во втором круге австралийка в трех сетах выбила «нейтральную» 17-ю сеяную Людмилу Самсонову (WTA 20) за 2 часа и 6 минут.

US Open 2025. 1/32 финала

Людмила Самсонова [17] – Присцилла Хон (Австралия) – [Q] – 6:4, 3:6, 2:6

Хон во второй раз сыграла против Самсоновой. В 2020 году Присцилла одолела россиянку в финале квалификации тысячника в Дохе.

Хон стартовала на мейджоре в Нью-Йорке с квалификации. Помимо Самсоновой, австралийская теннисистка также уже успела пройти Нурию Бранкаччо, Юле Нимайер, Ханне Вандевинкель и Леолию Жанжан. Ее следующей соперницей будет американка Энн Ли.

27-летняя Присцилла Хон впервые в карьере сыграет в третьем раунде турнира Grand Slam.

По теме:
ВИДЕО. Остапенко вылетела с USO и поссорилась с американкой. Что произошло?
Ястремская / Паркс – Биррелл / Гадеки. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стародубцева / Калашникова – Эйкери / Ходзуми. Смотреть онлайн. LIVE
Присцилла Хон Людмила Самсонова US Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
Футбол | 28 августа 2025, 00:10 5
Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским

Лидер команды дал оценку слухам в прессе

Динамо Киев – Маккаби Тель-Авив. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Футбол | 28 августа 2025, 08:22 46
Динамо Киев – Маккаби Тель-Авив. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Динамо Киев – Маккаби Тель-Авив. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы

Ответный поединок Q4 ЛЕ состоится 28 августа и начнется в 21:00 по Киеву

Магучих с 2.02 м стала второй в финале Бриллиантовой лиги, Левченко – 4-я
Другие виды | 27.08.2025, 19:15
Магучих с 2.02 м стала второй в финале Бриллиантовой лиги, Левченко – 4-я
Магучих с 2.02 м стала второй в финале Бриллиантовой лиги, Левченко – 4-я
У Динамо есть кем заменить Ваната. Его не продадут лишь из-за Шовковского
Футбол | 28.08.2025, 09:16
У Динамо есть кем заменить Ваната. Его не продадут лишь из-за Шовковского
У Динамо есть кем заменить Ваната. Его не продадут лишь из-за Шовковского
Расписание матчей украинок на US Open 2025 на 28 августа
Теннис | 28.08.2025, 10:07
Расписание матчей украинок на US Open 2025 на 28 августа
Расписание матчей украинок на US Open 2025 на 28 августа
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Андрій Заліщук
Молодець, кацапок добре підчистили, залишилось 5 в одиночці
Ответить
0
Популярные новости
Известно, сколько Динамо получит от Жироны за Ваната. Конец саги
Известно, сколько Динамо получит от Жироны за Ваната. Конец саги
28.08.2025, 07:44 27
Футбол
Единственная украинка в 1/32 финала: Костюк успешно стартовала на US Open
Единственная украинка в 1/32 финала: Костюк успешно стартовала на US Open
26.08.2025, 19:48 34
Теннис
Лига будет с Пафосом. Жажа все решил: Црвена Звезда споткнулась на Кипре
Лига будет с Пафосом. Жажа все решил: Црвена Звезда споткнулась на Кипре
26.08.2025, 23:59 49
Футбол
Хаби Алонсо запланировал революцию в воротах Реала. Куртуа очень зол
Хаби Алонсо запланировал революцию в воротах Реала. Куртуа очень зол
27.08.2025, 07:15 7
Футбол
Замена Шовковскому. Динамо был предложен иностранный специалист
Замена Шовковскому. Динамо был предложен иностранный специалист
26.08.2025, 19:02 14
Футбол
Два дебютанта. Ребров объявил состав сборной Украины на сентябрьские матчи
Два дебютанта. Ребров объявил состав сборной Украины на сентябрьские матчи
26.08.2025, 09:12 85
Футбол
Чемпион мира готов свергнуть с трона Усика и хочет повторить его путь
Чемпион мира готов свергнуть с трона Усика и хочет повторить его путь
27.08.2025, 00:02 2
Бокс
Ротань подпишет в Полесье двух экс-игроков Динамо и бразильца из Вест Хэма
Ротань подпишет в Полесье двух экс-игроков Динамо и бразильца из Вест Хэма
27.08.2025, 11:07 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем