Юлия Стародубцева – Присцилла Хон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча квалификации турнира WTA 500 в Нинбо
11 октября украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 131) начнет выступления в квалификации хардового турнира WTA 500 в Нинбо, Китай.
В первом раунде украинка сыграет против представительницы Австралии Присциллы Хон (WTA 95). Поединок состоится четвертым запуском на корте №6 после игры Путинцева – Кава. Ориентировочное время начала матча – 10:30 по Киеву.
Это будет первая встреча соперниц.
Победительница противостояния в финале квалификации поборется либо против Маккартни Кесслер, либо против Тамары Корпач.
