Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Юлия Стародубцева – Присцилла Хон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
11 октября 2025, 03:41 |
10
0

Смотрите видеотрансляцию матча квалификации турнира WTA 500 в Нинбо

Юлия Стародубцева – Присцилла Хон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

11 октября украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 131) начнет выступления в квалификации хардового турнира WTA 500 в Нинбо, Китай.

В первом раунде украинка сыграет против представительницы Австралии Присциллы Хон (WTA 95). Поединок состоится четвертым запуском на корте №6 после игры Путинцева – Кава. Ориентировочное время начала матча – 10:30 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в финале квалификации поборется либо против Маккартни Кесслер, либо против Тамары Корпач.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

По теме:
Стародубцева сыграет в квалификации пятисотника в Нинбо. Известна соперница
Рейтинг WTA. Свитолина – 13-я, прогресс Костюк, Стародубцева – вне топ-100
Седьмое поражение подряд. Стародубцева уступила нейтралке в отборе Уханя
Присцилла Хон Юлия Стародубцева смотреть онлайн WTA Нинбо
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
