US Open
28 августа 2025, 10:34
Марта Костюк – Зейнеп Сонмез. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала US Open 2025

Марта Костюк – Зейнеп Сонмез. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
28 августа украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 28) продолжит выступления на Открытом чемпионате США 2025.

Во втором раунде украинка сыграет против представительницы Турции Зейнеп Сонмез (WTA 81). Поединок состоится вторым запуском на корте №12 после игры Калинская – Путинцева. Ориентировочное время начала матча – 19:30 по Киеву.

Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Костюк.

Победительница противостояния в 1/16 финала поборется либо против Ренаты Сарасуа, либо против Диан Парри.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
