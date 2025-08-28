Марта Костюк – Зейнеп Сонмез. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала US Open 2025
28 августа украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 28) продолжит выступления на Открытом чемпионате США 2025.
Во втором раунде украинка сыграет против представительницы Турции Зейнеп Сонмез (WTA 81). Поединок состоится вторым запуском на корте №12 после игры Калинская – Путинцева. Ориентировочное время начала матча – 19:30 по Киеву.
Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Костюк.
Победительница противостояния в 1/16 финала поборется либо против Ренаты Сарасуа, либо против Диан Парри.
