  4. «Наша цель – победа в ЛК». Игрок Фиорентины – о матче с Полесьем
Лига конференций
28 августа 2025, 08:43 | Обновлено 28 августа 2025, 08:46
Якопо Фаццини поделился эмоциями перед игрой

Getty Images/Global Images Ukraine. Якопо Фаццини

Полузащитник «Фиорентины» Якопо Фаццини, присоединившийся к клубу летом этого года, высказался о втором матче с житомирским «Полесьем» в четвертом раунде квалификации Лиги конференций.

«Я всегда стараюсь адаптироваться к требованиям тренера. В матче с «Кальяри» я пытался внести свой вклад. Конкуренция – это нормально, ведь мы большой клуб.

Победа в Лиге конференций – это, безусловно, наша цель. Все матчи будут сложными, но сначала нам нужно хорошо сыграть против «Полесья».

Было приятно дебютировать за клуб в матче с «Полесьем». В целом играть в фиолетовой форме всегда приятно, а еще больше – когда речь идет о европейском поединке.

На какой позиции буду играть? Решает тренер, я же всегда готов выкладываться на максимум. Мы, игроки, обязаны всегда демонстрировать самоотдачу, сердце и профессионализм.

Гудмунссон? Мы похожи. У Альберта большие качества, я стараюсь брать всё позитивное от своих партнеров. Это ещё один способ для роста», – сказал Якопо.

Напомним, второй матч состоится 28 августа. Встречу примет «Мапей Арена» в итальянском городе Реджонель-Эмилия. Стартовый свисток раздастся в 21:00 по киевскому времени.

Андрей Витренко
