Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Дальше – ДЮФЛУ. Шахтер и Рух стали триумфаторами новосозданного турнира
Молодежные турниры
28 августа 2025, 10:02 | Обновлено 28 августа 2025, 10:53
Дальше – ДЮФЛУ. Шахтер и Рух стали триумфаторами новосозданного турнира

Шесть сильнейших академий Украины сыграли на турнире Elite Cup

Дальше – ДЮФЛУ. Шахтер и Рух стали триумфаторами новосозданного турнира
ФК ЛНЗ. Рух – Динамо

В Черкассах состоялся турнир Elite Cup, где ряд сильнейших футбольных академий Украины смог качественно подготовиться к старту официального сезона - чемпионата ДЮФЛУ.

За трофей турнира соревновались шесть команд: киевское Динамо, донецкий Шахтер, львовский Рух, черкасский ЛНЗ, УФК-Кривбасс из Кривого Рога и львовские Карпаты. Соревнования проводились в возрастных категориях U-16 и U-14.

В возрастной категории U-14 (2012 год рождения) победу одержали питомцы донецкого «Шахтера», набрав 12 зачетных пунктов после 5 сыгранных матчей. Серебряными призерами Elite Cup стали воспитанники ЛНЗ, которые завершили турнир с 10 баллами. А «бронзу» добыли в борьбе футболисты львовского «Руха», которые закончили турнир с 7 баллами. Лучшим игроком турнира стал Иван Изотов из донецкого «Шахтера».

В возрастной категории U-16 (2010-год рождения) триумфаторами стали воспитанники львовского «Рух». Подопечные Назара Савицкого не оставили шансов соперникам, завершив турнир с 15 баллами в активе. На второй ступени турнирной таблицы соревнования закончили воспитанные киевского «Динамо» с 8 баллами в активе. Бронзовыми призерами стали питомцы донецкого «Шахтера» с 7 баллами в турнирной таблице. Лучшим игроком турнира стал Илья Островский из Руха.

Интересно, что за львовский Рух на Elite Cup сыграл уже успевший дебютировать в УПЛ Олег Дзюринец, а также Денис Пономарев, сын главного тренера черкасского ЛНЗ Виталия Пономарева.

Инициатором создания такого турнира является генеральный директор черкасского ЛНЗ Василий Каюк, который в интервью Sport.ua публично критиковал руководство ДЮФЛУ после завершения прошлого сезона.

Тренеры клубов участников отмечают высокий уровень организации турнира, который стал возможным благодаря руководству ЛНЗ и партнерам соревнований. Благодаря их поддержке, приглашенные команды получили бесплатно все необходимое: от логистики до непосредственного участия каждой из команд в турнире.

Следует отметить, что матчи обслуживали Евгений Цыбулько, Семен Шлончак, обслуживающие матчи УПЛ. Все матчи турнира транслировались на YouTube и по качеству были приближены к уровню УПЛ ТВ.

В скором времени начнется и Детско-юношеская футбольная лига Украины, где сыграют сильнейшие коллективы Украины. Pro-лиги (высший дивизион ДЮФЛУ) будет насчитывать 12 команд.

Олег Вахоцкий
