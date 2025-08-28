Ириски рискнули здоровьем Миколенко? Раннее возвращение и угроза рецидива
Спортивный врач Дмитрий Бабелюк оценил ситуацию с защитником Эвертона
Спортивный врач Дмитрий Бабелюк оценил возвращение украинского защитника Виталия Миколенко в игру за английский Эвертон после травмы:
«Невозможно понять, как в 2025 году на уровне Английской Премьер-лиги можно выпустить игрока после не самой простой мышечной травмы на 18-й день после повреждения, в старте, да еще и дать отыграть ему сразу 87 минут!
Есть надежда, что для Виталия все обойдется, он сможет набрать форму и войти в игровой ритм. Но при таких условиях риск нежелательного рецидива мышечной травмы возрастает в разы.
О уровне организации работы в Эвертоне, конечно, легенды ходят. Этот олдскульный подход тренера и слабость медицинского штаба в принятии решений выглядят очень дико на фоне современного футбола элитного уровня».
