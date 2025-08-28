Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ириски рискнули здоровьем Миколенко? Раннее возвращение и угроза рецидива
Англия
28 августа 2025, 05:47 | Обновлено 28 августа 2025, 06:04
163
1

Ириски рискнули здоровьем Миколенко? Раннее возвращение и угроза рецидива

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк оценил ситуацию с защитником Эвертона

28 августа 2025, 05:47 | Обновлено 28 августа 2025, 06:04
163
1
Ириски рискнули здоровьем Миколенко? Раннее возвращение и угроза рецидива
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко (справа)

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк оценил возвращение украинского защитника Виталия Миколенко в игру за английский Эвертон после травмы:

«Невозможно понять, как в 2025 году на уровне Английской Премьер-лиги можно выпустить игрока после не самой простой мышечной травмы на 18-й день после повреждения, в старте, да еще и дать отыграть ему сразу 87 минут!

Есть надежда, что для Виталия все обойдется, он сможет набрать форму и войти в игровой ритм. Но при таких условиях риск нежелательного рецидива мышечной травмы возрастает в разы.

О уровне организации работы в Эвертоне, конечно, легенды ходят. Этот олдскульный подход тренера и слабость медицинского штаба в принятии решений выглядят очень дико на фоне современного футбола элитного уровня».

По теме:
С кем сыграют украинцы? Жеребьевка Кубка лиги Англии: пары 1/16 финала
Играл после травмы. Стала известна оценка Миколенко в кубковом матче
Главный тренер Манчестер Юнайтед извинился перед болельщиками
Эвертон Виталий Миколенко Кубок английской лиги по футболу Мансфилд Таун возвращение Дмитрий Бабелюк травма
Николай Степанов Источник: Hospital Pass
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ротань подпишет в Полесье двух экс-игроков Динамо и бразильца из Вест Хэма
Футбол | 27 августа 2025, 11:07 9
Ротань подпишет в Полесье двух экс-игроков Динамо и бразильца из Вест Хэма
Ротань подпишет в Полесье двух экс-игроков Динамо и бразильца из Вест Хэма

Состав житомирского клуба пополнят Владимир Шепелев, Владислав Велетень и Луизао

ЯРМОЛЕНКО: «Я могу много говорить об этом. Главный тренер переживает»
Футбол | 28 августа 2025, 05:24 0
ЯРМОЛЕНКО: «Я могу много говорить об этом. Главный тренер переживает»
ЯРМОЛЕНКО: «Я могу много говорить об этом. Главный тренер переживает»

Андрей сравнил матч с «Маккаби» с поединком годичной давности против «РБ Зальцбург»

Магучих с 2.02 м стала второй в финале Бриллиантовой лиги, Левченко – 4-я
Другие виды | 27.08.2025, 19:15
Магучих с 2.02 м стала второй в финале Бриллиантовой лиги, Левченко – 4-я
Магучих с 2.02 м стала второй в финале Бриллиантовой лиги, Левченко – 4-я
У Динамо есть кем заменить Ваната. Его не продадут лишь из-за Шовковского
Футбол | 27.08.2025, 21:16
У Динамо есть кем заменить Ваната. Его не продадут лишь из-за Шовковского
У Динамо есть кем заменить Ваната. Его не продадут лишь из-за Шовковского
Динамо Киев – Маккаби Тель-Авив. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Футбол | 28.08.2025, 03:33
Динамо Киев – Маккаби Тель-Авив. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Динамо Киев – Маккаби Тель-Авив. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Lulinnha
Ну конечно сыграть за свой рабочий контракт Мыкола не должен после травмы. А с французами за сборную мог бы отбегать легко... 
Ответить
0
Популярные новости
Ротань не рассчитывает на игрока сборной Украины. Полесье хочет его продать
Ротань не рассчитывает на игрока сборной Украины. Полесье хочет его продать
26.08.2025, 07:46 4
Футбол
Флойд Мейвезер назвал бой, который мечтает сейчас увидеть
Флойд Мейвезер назвал бой, который мечтает сейчас увидеть
26.08.2025, 00:02
Бокс
Эдди ХИРН: Два лучших боксера в мире сойдутся на ринге, не бой, а мечта»
Эдди ХИРН: Два лучших боксера в мире сойдутся на ринге, не бой, а мечта»
26.08.2025, 08:36 1
Бокс
Сенсация: чемпионка Australian Open вылетела с US Open от 82-й ракетки мира
Сенсация: чемпионка Australian Open вылетела с US Open от 82-й ракетки мира
26.08.2025, 02:13 1
Теннис
Шахтер установил ценник 50 млн евро за лидера. Он отказался играть за клуб
Шахтер установил ценник 50 млн евро за лидера. Он отказался играть за клуб
27.08.2025, 07:46 16
Футбол
Известный боксер победил впервые за 26 лет и бросил вызов Усику
Известный боксер победил впервые за 26 лет и бросил вызов Усику
26.08.2025, 00:45 3
Бокс
Романо подтвердил. Довбик согласился покинуть Рому и вернуться в Испанию
Романо подтвердил. Довбик согласился покинуть Рому и вернуться в Испанию
26.08.2025, 01:31 2
Футбол
Список Реброва: два дебютанта, больше проблемных мест и без Ярмоленко
Список Реброва: два дебютанта, больше проблемных мест и без Ярмоленко
26.08.2025, 14:53 35
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем