Жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов. Смотреть онлайн LIVE

28 августа в 19:00 пройдет жеребьевка основного этапа ЛЧ
28 августа в 19:00 по киевскому времени пройдет жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов 2025/26.
36 клубов-участников перед началом жеребьевки поделены на 4 корзины по 9 команд согласно клубному рейтингу УЕФА.
Групповой этап в ЛЧ уже не проводится, вместо него введена единая турнирная таблица для 36 команд. Это будет второй подряд сезон с новым форматом. 8 лучших клубов сразу попадут в 1/8 финала, а те, кто завершат на позициях с 9 до 24, сыграют в 1/16 финала за выход дальше.
Все соперники будут определены одной жеребьевкой по специальной компьютерной системе. Каждый клуб проведет по два матча с представителями каждой корзины – один дома и один на выезде.
В основном раунде ЛЧ запланировано 8 туров. Финал турнира намечен на 30 мая 2026 в Будапеште. Впервые за долгий период Украина не будет представлена в основном раунде ЛЧ.
Видеотрансляцию жеребьевки проводит официальный сайт УЕФА 29 августа в 19:00
Лига чемпионов 2025/26. Основной раунд
Даты матчей
- Тур 1: 16–18 сентября 2025
- Тур 2: 30 сентября – 1 октября 2025
- Тур 3: 21/22 октября 2025
- Тур 4: 4/5 ноября 2025
- Тур 5: 25/26 ноября 2025
- Тур 6: 9/10 декабря 2025
- Тур 7: 20/21 января 2026
- Тур 8: 28 января 2026
- 1/16 финала: 17/18 и 24/25 февраля 2026
- 1/8 финала: 10/11 и 17/18 марта 2026
- Четвертьфиналы: 7/8 и 14/15 апреля 2026
- Полуфиналы: 28/29 апреля и 5/6 мая 2026
- Финал: 30 мая 2026 (Будапешт)
Состав корзин для жеребьевки
🔹 Корзина 1: ПСЖ (Франция), Реал Мадрид (Испания), Манчестер Сити (Англия), Бавария (Германия), Ливерпуль (Англия), Интер (Италия), Челси (Англия), Боруссия Дортмунд (Германия), Барселона (Испания)
🔹 Корзина 2: Арсенал (Англия), Байер (Германия), Атлетико Мадрид (Испания), Бенфика (Португалия), Аталанта (Италия), Вильярреал (Испания), Ювентус (Италия), Айнтрахт (Германия), Брюгге (Бельгия)
🔹 Корзина 3: Тоттенхэм (Англия), ПСВ Эйндховен (Нидерланды), Аякс (Нидерланды), Наполи (Италия), Спортинг (Португалия), Олимпиакос (Греция), Славия Прага (Чехия), Буде-Глимт (Норвегия), Марсель (Франция)
🔹 Корзина 4: Копенгаген (Дания), Монако (Франция), Галатасарай (Турция), Юнион Сен-Жилуаз (Бельгия), Карабах (Азербайджан), Атлетик Бильбао (Испания), Ньюкасл (Англия), Пафос (Кипр), Кайрат (Казахстан)
Инфографика
