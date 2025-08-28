Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов. Смотреть онлайн LIVE
Лига чемпионов
28 августа 2025, 06:59 | Обновлено 28 августа 2025, 07:06
505
0

Жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов. Смотреть онлайн LIVE

28 августа в 19:00 пройдет жеребьевка основного этапа ЛЧ

28 августа 2025, 06:59 | Обновлено 28 августа 2025, 07:06
505
0
Жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов. Смотреть онлайн LIVE
УЕФА

28 августа в 19:00 по киевскому времени пройдет жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов 2025/26.

36 клубов-участников перед началом жеребьевки поделены на 4 корзины по 9 команд согласно клубному рейтингу УЕФА.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Групповой этап в ЛЧ уже не проводится, вместо него введена единая турнирная таблица для 36 команд. Это будет второй подряд сезон с новым форматом. 8 лучших клубов сразу попадут в 1/8 финала, а те, кто завершат на позициях с 9 до 24, сыграют в 1/16 финала за выход дальше.

Все соперники будут определены одной жеребьевкой по специальной компьютерной системе. Каждый клуб проведет по два матча с представителями каждой корзины – один дома и один на выезде.

В основном раунде ЛЧ запланировано 8 туров. Финал турнира намечен на 30 мая 2026 в Будапеште. Впервые за долгий период Украина не будет представлена ​​в основном раунде ЛЧ.

Жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляцию жеребьевки проводит официальный сайт УЕФА 29 августа в 19:00

📺 Видеотрансляция

Лига чемпионов 2025/26. Основной раунд

Даты матчей

  • Тур 1: 16–18 сентября 2025
  • Тур 2: 30 сентября – 1 октября 2025
  • Тур 3: 21/22 октября 2025
  • Тур 4: 4/5 ноября 2025
  • Тур 5: 25/26 ноября 2025
  • Тур 6: 9/10 декабря 2025
  • Тур 7: 20/21 января 2026
  • Тур 8: 28 января 2026
  • 1/16 финала: 17/18 и 24/25 февраля 2026
  • 1/8 финала: 10/11 и 17/18 марта 2026
  • Четвертьфиналы: 7/8 и 14/15 апреля 2026
  • Полуфиналы: 28/29 апреля и 5/6 мая 2026
  • Финал: 30 мая 2026 (Будапешт)

Состав корзин для жеребьевки

🔹 Корзина 1: ПСЖ (Франция), Реал Мадрид (Испания), Манчестер Сити (Англия), Бавария (Германия), Ливерпуль (Англия), Интер (Италия), Челси (Англия), Боруссия Дортмунд (Германия), Барселона (Испания)

🔹 Корзина 2: Арсенал (Англия), Байер (Германия), Атлетико Мадрид (Испания), Бенфика (Португалия), Аталанта (Италия), Вильярреал (Испания), Ювентус (Италия), Айнтрахт (Германия), Брюгге (Бельгия)

🔹 Корзина 3: Тоттенхэм (Англия), ПСВ Эйндховен (Нидерланды), Аякс (Нидерланды), Наполи (Италия), Спортинг (Португалия), Олимпиакос (Греция), Славия Прага (Чехия), Буде-Глимт (Норвегия), Марсель (Франция)

🔹 Корзина 4: Копенгаген (Дания), Монако (Франция), Галатасарай (Турция), Юнион Сен-Жилуаз (Бельгия), Карабах (Азербайджан), Атлетик Бильбао (Испания), Ньюкасл (Англия), Пафос (Кипр), Кайрат (Казахстан)

Инфографика

По теме:
С кем сыграют украинцы? Жеребьевка Кубка лиги Англии: пары 1/16 финала
Украинский футболист перешел из Аталанты в другой итальянский клуб
Милан снова начал переговоры относительно форварда Челси
Лига чемпионов смотреть онлайн жеребьевка жеребьевка Лиги чемпионов выбор редакции статистические расклады Ювентус Ливерпуль Барселона Галатасарай Тоттенхэм Ньюкасл Марсель Монако Брюгге Бенфика Боруссия Дортмунд Байер Вильярреал Олимпиакос Пирей Наполи Аталанта Копенгаген Интер Милан Спортинг Лиссабон Карабах Агдам Атлетик Бильбао Арсенал Лондон Атлетико Мадрид Бавария Реал Мадрид Манчестер Сити Кайрат Алматы Славия Прага Аякс Айнтрахт Франкфурт Буде-Глимт Пафос ПСЖ Челси ПСВ Юнион Сен-Жилуаз
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо Киев – Маккаби Тель-Авив. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Футбол | 28 августа 2025, 03:33 32
Динамо Киев – Маккаби Тель-Авив. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Динамо Киев – Маккаби Тель-Авив. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы

Ответный поединок Q4 ЛЕ состоится 28 августа и начнется в 21:00 по Киеву

Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
Футбол | 27 августа 2025, 19:59 4
Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским

Лидер команды дал оценку слухам в прессе

У Динамо есть кем заменить Ваната. Его не продадут лишь из-за Шовковского
Футбол | 27.08.2025, 21:16
У Динамо есть кем заменить Ваната. Его не продадут лишь из-за Шовковского
У Динамо есть кем заменить Ваната. Его не продадут лишь из-за Шовковского
Определены все 36 участников основного раунда Лиги чемпионов. Состав корзин
Футбол | 28.08.2025, 06:47
Определены все 36 участников основного раунда Лиги чемпионов. Состав корзин
Определены все 36 участников основного раунда Лиги чемпионов. Состав корзин
Тренер Фиорентины: «Надо быть внимательными, ведь Полесье что-то изменит»
Футбол | 28.08.2025, 07:33
Тренер Фиорентины: «Надо быть внимательными, ведь Полесье что-то изменит»
Тренер Фиорентины: «Надо быть внимательными, ведь Полесье что-то изменит»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
АНБЕР: «Этот боксер быстрее Усика. Он доставит ему много проблем»
АНБЕР: «Этот боксер быстрее Усика. Он доставит ему много проблем»
27.08.2025, 05:14 3
Бокс
Источник: Динамо продало своего лидера. Суркис выручил большие деньги
Источник: Динамо продало своего лидера. Суркис выручил большие деньги
28.08.2025, 07:12 14
Футбол
Ротань подпишет в Полесье двух экс-игроков Динамо и бразильца из Вест Хэма
Ротань подпишет в Полесье двух экс-игроков Динамо и бразильца из Вест Хэма
27.08.2025, 11:07 9
Футбол
Шахтер установил ценник 50 млн евро за лидера. Он отказался играть за клуб
Шахтер установил ценник 50 млн евро за лидера. Он отказался играть за клуб
27.08.2025, 07:46 16
Футбол
Единственная украинка в 1/32 финала: Костюк успешно стартовала на US Open
Единственная украинка в 1/32 финала: Костюк успешно стартовала на US Open
26.08.2025, 19:48 34
Теннис
Замена Шовковскому. Динамо был предложен иностранный специалист
Замена Шовковскому. Динамо был предложен иностранный специалист
26.08.2025, 19:02 14
Футбол
Украина разгромила аутсайдера и вышла в плей-офф ЧМ по волейболу
Украина разгромила аутсайдера и вышла в плей-офф ЧМ по волейболу
26.08.2025, 17:12 1
Волейбол
Лига будет с Пафосом. Жажа все решил: Црвена Звезда споткнулась на Кипре
Лига будет с Пафосом. Жажа все решил: Црвена Звезда споткнулась на Кипре
26.08.2025, 23:59 49
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем