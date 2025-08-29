Артем МИЛЕВСКИЙ: «Нет слов, люблю тебя, покойся с миром»
Экс-футболист потерял своего друга Сергея Третьяка
Бывший футболист «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский потерял друга. Умер Сергей Третьяк – друг экс-футболиста, с которым они ранее вместе проживали и снимали стримы. Причины смерти Сергея пока неизвестны.
«Нет слов. Люблю тебя, Серёжа ❤️ RIP ❤️❤️❤️», – написал Милевский на своей официальной странице в Инстаграме.
Ранее бывший игрок киевского «Динамо» и сборной Украины по футболу Артем Милевский оценил удаление левого защитника клуба Константина Вивчаренко в матче против «Маккаби» Тель-Авив (1:3).
