Артем МИЛЕВСКИЙ: «Нет слов, люблю тебя, покойся с миром»

Бывший футболист «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский потерял друга. Умер Сергей Третьяк – друг экс-футболиста, с которым они ранее вместе проживали и снимали стримы. Причины смерти Сергея пока неизвестны.

«Нет слов. Люблю тебя, Серёжа ❤️ RIP ❤️❤️❤️», – написал Милевский на своей официальной странице в Инстаграме.

