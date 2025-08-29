Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Артем МИЛЕВСКИЙ: «Нет слов, люблю тебя, покойся с миром»
Украина. Премьер лига
29 августа 2025, 07:11 |
17444
3

Артем МИЛЕВСКИЙ: «Нет слов, люблю тебя, покойся с миром»

Экс-футболист потерял своего друга Сергея Третьяка

29 августа 2025, 07:11 |
17444
3
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Нет слов, люблю тебя, покойся с миром»
Instagram. Артем Милевский и Сергей Третьяк

Бывший футболист «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский потерял друга. Умер Сергей Третьяк – друг экс-футболиста, с которым они ранее вместе проживали и снимали стримы. Причины смерти Сергея пока неизвестны.

«Нет слов. Люблю тебя, Серёжа ❤️ RIP ❤️❤️❤️», – написал Милевский на своей официальной странице в Инстаграме.

Ранее бывший игрок киевского «Динамо» и сборной Украины по футболу Артем Милевский оценил удаление левого защитника клуба Константина Вивчаренко в матче против «Маккаби» Тель-Авив (1:3).

По теме:
ФОТО. У футболиста клуба УПЛ умер отец. Он был военным
Умер экс-соперник Кличко. Его бой с Владимиром стал настоящим скандалом
Его рекомендовали Павлов и Кучеревский. Умер экс-игрок Днепра
Сергей Третьяк Артем Милевский смерть
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(125)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Звезда Фиорентины: «Полесью нечего было терять»
Футбол | 29 августа 2025, 07:58 0
Звезда Фиорентины: «Полесью нечего было терять»
Звезда Фиорентины: «Полесью нечего было терять»

Робин Госенс побеседовал с журналистами после матча Лиги конференций

Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
Футбол | 28 августа 2025, 14:30 30
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера

В Киеве состоялась жеребьевка очередного раунда

Корзины посева Лиги конференций. Куда попали Шахтер и Динамо?
Футбол | 29.08.2025, 06:23
Корзины посева Лиги конференций. Куда попали Шахтер и Динамо?
Корзины посева Лиги конференций. Куда попали Шахтер и Динамо?
Романо подтвердил: Судаков станет игроком Бенфики. Названа сумма трансфера
Футбол | 29.08.2025, 06:25
Романо подтвердил: Судаков станет игроком Бенфики. Названа сумма трансфера
Романо подтвердил: Судаков станет игроком Бенфики. Названа сумма трансфера
Жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов. Гранды узнали соперников
Футбол | 28.08.2025, 19:47
Жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов. Гранды узнали соперников
Жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов. Гранды узнали соперников
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Фанькин кот
Вот вам яркий пример того, до чего доводят бухло и наркота.
Ответить
+3
MaximusOne
Яка причина ? Загалом хто замішаний в нарко ділах або вживає їх, часто покидає рано цей світ.
Ответить
+3
umnuy2
Миля думает-Спасибо Суркису что меня надоумили и пролечили.Совсем ведь плох был
Ответить
0
Популярные новости
Ман Юнайтед в безумной серии пенальти вылетел с Кубка лиги от клуба из D4
Ман Юнайтед в безумной серии пенальти вылетел с Кубка лиги от клуба из D4
28.08.2025, 00:16 23
Футбол
Известно, сколько Динамо получит от Жироны за Ваната. Конец саги
Известно, сколько Динамо получит от Жироны за Ваната. Конец саги
28.08.2025, 07:44 32
Футбол
Динамо нашло нового вратаря, но его запрос по зарплате отпугнул клуб
Динамо нашло нового вратаря, но его запрос по зарплате отпугнул клуб
28.08.2025, 06:36
Футбол
Источник: Динамо продало своего лидера. Суркис выручил большие деньги
Источник: Динамо продало своего лидера. Суркис выручил большие деньги
28.08.2025, 07:12 30
Футбол
Известный боксер: «Усик заслуживает уважения, но он не лучший, пока есть я»
Известный боксер: «Усик заслуживает уважения, но он не лучший, пока есть я»
28.08.2025, 00:02 1
Бокс
Бенфика с Трубиным выбила Фенербахче Моуриньо и вышла в основной этап ЛЧ
Бенфика с Трубиным выбила Фенербахче Моуриньо и вышла в основной этап ЛЧ
27.08.2025, 23:59 20
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я такого от Усика вообще не ожидал»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я такого от Усика вообще не ожидал»
27.08.2025, 08:25 3
Бокс
Президент украинского клуба обратился к Андрею Шевченко: «Тебе не стыдно?»
Президент украинского клуба обратился к Андрею Шевченко: «Тебе не стыдно?»
28.08.2025, 11:02 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем