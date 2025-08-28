Ярмоленко повлиял на трансфер украинской звезды Динамо за большие деньги
Владислав приблизился к переходу в «Жирону»
23-летний нападающий «Динамо» и сборной Украины по футболу Владислав Ванат сменит клуб.
Трансфер Владислава в «Жирону» находится на финишной прямой. Сообщается, что большую роль в трансфере сыграл Андрей Ярмоленко, которому удалось убедить президента клуба Игоря Суркиса отпустить Владислава в «Жирону» для его дальнейшего развития.
В прошлом сезоне Ванат провел 45 матчей, забил 21 гол и сделал девять ассистов. Владислав стал лучшим бомбардиром УПЛ 2024/25.
Ранее сообщалось, что Владиславом Ванатом интересуются «Лидс» и «Эвертон».
Тепер Ваната. На відсотках сидить?)))
Найкращих продають.
Тому він і Ярмоленко розісрались між собою...