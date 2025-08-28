Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ярмоленко повлиял на трансфер украинской звезды Динамо за большие деньги
28 августа 2025, 23:24 | Обновлено 28 августа 2025, 23:25
Ярмоленко повлиял на трансфер украинской звезды Динамо за большие деньги

Владислав приблизился к переходу в «Жирону»

ФК Динамо. Владислав Ванат

23-летний нападающий «Динамо» и сборной Украины по футболу Владислав Ванат сменит клуб.

Трансфер Владислава в «Жирону» находится на финишной прямой. Сообщается, что большую роль в трансфере сыграл Андрей Ярмоленко, которому удалось убедить президента клуба Игоря Суркиса отпустить Владислава в «Жирону» для его дальнейшего развития.

В прошлом сезоне Ванат провел 45 матчей, забил 21 гол и сделал девять ассистов. Владислав стал лучшим бомбардиром УПЛ 2024/25.

Ранее сообщалось, что Владиславом Ванатом интересуются «Лидс» и «Эвертон».

ViAn
Сьогодні Ваната і не вистачило. Продати Ваната - правильно. Але ж треба так само підсилювати склад новими гравцями. Щось тут Андрій Миколайович поки недопрацьовує.
Ответить
+3
sahka1981
Ярмола і Бущана також допоміг продати.
Тепер Ваната. На відсотках сидить?)))
Найкращих продають.
Ответить
+2
Burevestnik
СаШо був проти продажу Ваната.
Тому він і Ярмоленко розісрались між собою...
Ответить
0
kadaad .
Клуб на дно катится, а они продают единственного нападающего, который хоть что-то забивает!
Ответить
-1
