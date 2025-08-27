Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
27 августа 2025, 15:57
Бывший капитан Ромы завершил карьеру. Он играл и за ПСЖ

Алессандро Флоренци повесил бутсы на гвоздь

27 августа 2025, 15:57
Бывший капитан Ромы завершил карьеру. Он играл и за ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Алессандро Флоренци

Итальянский правый защитник Алессандро Флоренци официально объявил о завершении карьеры в возрасте 34 лет.

На профессиональном уровне футболист провел 526 матчей, отличившись 75 забитыми мячами и 43 голевыми передачами. Также на его счету 49 поединков, 2 гола и 3 ассиста в составе национальной сборной Италии, с которой он выиграл Евро в 2021 году.

За свою карьеру Алессандро Флоренци успел поиграть за ряд известных клубов: Рому, Валенсию, ПСЖ и Милан. В составе римлян Алессандро в свое время даже был капитаном.

Ранее сообщалось, что игрок «Комо» Деле Аллы также решил завершить карьеру.

