Бывший капитан Ромы завершил карьеру. Он играл и за ПСЖ

Итальянский правый защитник Алессандро Флоренци официально объявил о завершении карьеры в возрасте 34 лет.

На профессиональном уровне футболист провел 526 матчей, отличившись 75 забитыми мячами и 43 голевыми передачами. Также на его счету 49 поединков, 2 гола и 3 ассиста в составе национальной сборной Италии, с которой он выиграл Евро в 2021 году.

За свою карьеру Алессандро Флоренци успел поиграть за ряд известных клубов: Рому, Валенсию, ПСЖ и Милан. В составе римлян Алессандро в свое время даже был капитаном.

Ранее сообщалось, что игрок «Комо» Деле Аллы также решил завершить карьеру.