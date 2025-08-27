Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
27 августа 2025, 16:16
Бенфика готова установить трансферный рекорд ради Судакова

Португальский клуб планирует сделать предложение по отношению к украинцу

Бенфика готова установить трансферный рекорд ради Судакова
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков может продолжить карьеру в лиссабонской «Бенфике».

Как сообщил журналист Луис Агилар в программе Os Novos Donos da Bola, португальский клуб готов будет заплатить за 80% прав на 22-летнего хавбека «горняков» 30 млн евро. Сам Судаков уже предупредил своих представителей, что хочет перейти в «Бенфику».

Если «Шахтер» примет предложение лиссабонцев, то для них это будет самое дорогое приобретение этого лета, превысив сумму в 27 млн евро, которую они заплатили за Ричарда Риоса.

Сообщалось, что сразу пять клубов нацелились на Судакова.

