Бенфика готова установить трансферный рекорд ради Судакова
Португальский клуб планирует сделать предложение по отношению к украинцу
Полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков может продолжить карьеру в лиссабонской «Бенфике».
Как сообщил журналист Луис Агилар в программе Os Novos Donos da Bola, португальский клуб готов будет заплатить за 80% прав на 22-летнего хавбека «горняков» 30 млн евро. Сам Судаков уже предупредил своих представителей, что хочет перейти в «Бенфику».
Если «Шахтер» примет предложение лиссабонцев, то для них это будет самое дорогое приобретение этого лета, превысив сумму в 27 млн евро, которую они заплатили за Ричарда Риоса.
Сообщалось, что сразу пять клубов нацелились на Судакова.
