Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эксперт: «Если Шахтер продаст Кевина – это мастер-класс бизнеса для Динамо»
Украина. Премьер лига
29 августа 2025, 17:28 | Обновлено 29 августа 2025, 17:36
518
1

Эксперт: «Если Шахтер продаст Кевина – это мастер-класс бизнеса для Динамо»

Вацко оценил вероятный трансфер бразильца

29 августа 2025, 17:28 | Обновлено 29 августа 2025, 17:36
518
1
Эксперт: «Если Шахтер продаст Кевина – это мастер-класс бизнеса для Динамо»
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин

Известный эксперт и комментатор Виктор Вацко считает, что Динамо пора брать пример с Шахтера, который может заработать около 30 миллионов евро, если сейчас продаст Кевина в Фулхэм.

«Если удастся продать Кевина за 45 или даже за 40 миллионов евро, то это около 30 миллионов только на одном игроке за полтора года. Кевина взяли за 15 миллионов с бонусами. Это мастер-класс футбольного бизнеса для Динамо».

«Они ведь «любят» другу друга очень, следят, даже не сомневайтесь», – сказал Вацко.

По теме:
Матч ФКСБ – Абердин стал самым посещаемым в Лиге Европы в этом сезоне
Челси работает над трансфером аргентинского полузащитника
Динамо Киев планирует подписать 20-летнего вингера с невероятной скоростью
Кевин (Шахтер) Шахтер Донецк Фулхэм Виктор Вацко трансферы трансферы АПЛ
Иван Зинченко Источник: Вацко Live
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо Киев – Маккаби Тель-Авив. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Футбол | 28 августа 2025, 19:33 46
Динамо Киев – Маккаби Тель-Авив. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Динамо Киев – Маккаби Тель-Авив. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы

Ответный поединок Q4 ЛЕ состоится 28 августа и начнется в 21:00 по Киеву

Кудровка – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 29 августа 2025, 16:31 7
Кудровка – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Кудровка – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

«Кудровка» на своем поле очков в УПЛ еще не теряла

ОФИЦИАЛЬНО. Моуриньо снова уволен. Украинец приложил руку
Футбол | 29.08.2025, 10:50
ОФИЦИАЛЬНО. Моуриньо снова уволен. Украинец приложил руку
ОФИЦИАЛЬНО. Моуриньо снова уволен. Украинец приложил руку
Костюк добыла непростую победу и пробилась в 1/16 финала US Open 2025
Теннис | 28.08.2025, 22:17
Костюк добыла непростую победу и пробилась в 1/16 финала US Open 2025
Костюк добыла непростую победу и пробилась в 1/16 финала US Open 2025
Коуч Маккаби обратился к Динамо после матча ЛЕ: «Говорю от всего сердца»
Футбол | 29.08.2025, 08:29
Коуч Маккаби обратился к Динамо после матча ЛЕ: «Говорю от всего сердца»
Коуч Маккаби обратился к Динамо после матча ЛЕ: «Говорю от всего сердца»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
SHN
 Математик с Вацко ещё тот. За сколько не продай - получишь 30. 
Ответить
0
Популярные новости
Хаби Алонсо решил отправить вратаря Реала в резервную команду
Хаби Алонсо решил отправить вратаря Реала в резервную команду
28.08.2025, 08:30 2
Футбол
Супертяж-гигант: «Я легко остановлю Усика, он будет истекать кровью»
Супертяж-гигант: «Я легко остановлю Усика, он будет истекать кровью»
28.08.2025, 06:00 6
Бокс
У Динамо есть кем заменить Ваната. Его не продадут лишь из-за Шовковского
У Динамо есть кем заменить Ваната. Его не продадут лишь из-за Шовковского
28.08.2025, 09:16 23
Футбол
Магучих с 2.02 м стала второй в финале Бриллиантовой лиги, Левченко – 4-я
Магучих с 2.02 м стала второй в финале Бриллиантовой лиги, Левченко – 4-я
27.08.2025, 19:15 18
Другие виды
Назван единственный поединок, который имеет смысл для Усика
Назван единственный поединок, который имеет смысл для Усика
28.08.2025, 06:56
Бокс
Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
28.08.2025, 00:10 7
Футбол
Жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов. Гранды узнали соперников
Жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов. Гранды узнали соперников
28.08.2025, 19:47 9
Футбол
Ман Юнайтед в безумной серии пенальти вылетел с Кубка лиги от клуба из D4
Ман Юнайтед в безумной серии пенальти вылетел с Кубка лиги от клуба из D4
28.08.2025, 00:16 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем