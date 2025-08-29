Украина. Премьер лига29 августа 2025, 17:28 | Обновлено 29 августа 2025, 17:36
518
1
Эксперт: «Если Шахтер продаст Кевина – это мастер-класс бизнеса для Динамо»
Вацко оценил вероятный трансфер бразильца
29 августа 2025, 17:28 | Обновлено 29 августа 2025, 17:36
518
1
Известный эксперт и комментатор Виктор Вацко считает, что Динамо пора брать пример с Шахтера, который может заработать около 30 миллионов евро, если сейчас продаст Кевина в Фулхэм.
«Если удастся продать Кевина за 45 или даже за 40 миллионов евро, то это около 30 миллионов только на одном игроке за полтора года. Кевина взяли за 15 миллионов с бонусами. Это мастер-класс футбольного бизнеса для Динамо».
«Они ведь «любят» другу друга очень, следят, даже не сомневайтесь», – сказал Вацко.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 28 августа 2025, 19:33 46
Ответный поединок Q4 ЛЕ состоится 28 августа и начнется в 21:00 по Киеву
Футбол | 29 августа 2025, 16:31 7
«Кудровка» на своем поле очков в УПЛ еще не теряла
Футбол | 29.08.2025, 10:50
Теннис | 28.08.2025, 22:17
Футбол | 29.08.2025, 08:29
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Математик с Вацко ещё тот. За сколько не продай - получишь 30.
Популярные новости
28.08.2025, 08:30 2
28.08.2025, 06:00 6
28.08.2025, 09:16 23
27.08.2025, 19:15 18
28.08.2025, 06:56
28.08.2025, 00:10 7
28.08.2025, 19:47 9
28.08.2025, 00:16 23