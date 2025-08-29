Эксперт: «Если Шахтер продаст Кевина – это мастер-класс бизнеса для Динамо»

Известный эксперт и комментатор Виктор Вацко считает, что Динамо пора брать пример с Шахтера, который может заработать около 30 миллионов евро, если сейчас продаст Кевина в Фулхэм.

«Если удастся продать Кевина за 45 или даже за 40 миллионов евро, то это около 30 миллионов только на одном игроке за полтора года. Кевина взяли за 15 миллионов с бонусами. Это мастер-класс футбольного бизнеса для Динамо».

«Они ведь «любят» другу друга очень, следят, даже не сомневайтесь», – сказал Вацко.