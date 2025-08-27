Любовь к Конте и счастливая старость Жиру. Радостные моменты уик-энда

Не все рубрики рождаются во время/по итогам топ-матчей. Идея для этой зародилась на позапрошлой неделе, когда смотрел поединок «Нанта» и «ПСЖ» (0:1). Тогда андердог действительно понравился в игре без мяча: встречал парижан в средне-низком блоке и принципиально не опускался в защиту в пределах собственной штрафной площадки. Было трудно осознать, что это тот самый «Нант», который годами в любой сложной ситуации парковал автобус. Но теперь не так. Теперь защитники руками показывают друг другу, что нужно выходить выше, расставляют по-гандбольному руки в стороны, чтобы «зафиксировать» эту защитную линию, которую образуют. Выглядит несколько странно, а «Нанту» это ещё и не дало результата ни против «ПСЖ», ни в поединке второго тура, но изменения произошли. В клубе не стали ждать, пока старый подход приведет команду к вылету в Л2. Можно только порадоваться, что «Нант» становится смелее. Приятно видеть.

И вот тогда-то родилась мысль: а вообще-то в течение выходных приятно на душе было не только от попыток «Нанта» не стоять всем составом в своей штрафной площадке. Таких событий, когда есть повод за кого-то искренне порадоваться, немало каждый футбольный уик-энд. А если так – нужно о них говорить. Когда в мире так много плохого, крайне необходимо хоть иногда концентрироваться на хорошем. Сегодня будем делать именно это.

Ждал аж до 28-и лет

Мы мало об этом говорим, но в последние годы элитные футболисты начинают считаться таковыми довольно рано. Куда ни глянь, а звездочка, которой 28+ лет, зажглась ярко гораздо раньше. Потому что футбол омолаживается, а топ-команды не готовы рисковать и подписывать пусть и сильного, но все же уже немолодого футболиста, у которого нет сезонов на уровне лучшего в мире на своей позиции. Гранды отдают предпочтение либо гарантиям крутости, либо молодости. Обычно. Но вот «Бавария» подписывает Диаса. Ему 28, до 24-х он не играл в топ-лигах, а его лучший по количеству голевых действий сезон в АПЛ – это всего 13+5. Не то чтобы мало, но «Бавария» платит много денег за футболиста, который всегда был на вторых ролях. Для чемпионского «Ливерпуля» важнее были не только Салах и Ван Дейк – но и Гравенберх, Алиссон, как вариант – даже Макалистер. Однако вот за футболистом приходит «Бавария»...

… и теперь он один из лидеров команды. Уже очевидно. И дело даже не в 2+2 в первых двух поединках, а в том, что Диас уже «свой». Празднует со всеми, обыгрывается с партнерами в чужой штрафной, едва ли не более нацелен на ворота соперника, чем Кейн, который очень вовлечен в розыгрыш мяча. Диас должен стать вторым лучшим бомбардиром команды, потому что Мусиала пропустит полгода, а Олисе – креативный центр «Баварии», а не бомбардир (станет лидером по ассистам). Причем почти наверняка в топ-матчах именно колумбиец будет больше всего угрожать воротам оппонентов, потому что отходы Кейна в глубину никуда не денутся. В 28 лет Диас, который никогда не был главной звездой в клубах высшего уровня, теперь будет ею. Теперь он будет тем, кто решает судьбу матчей. Пример того, что в 28 не поздно оказаться на самой вершине. Если ты качественно выполняешь свою работу, конечно. Рад за парня.

Не нашел себя в топ-клубе, но вернулся

Пальинья – лучший классический опорник АПЛ последних лет. Пропустил крайний сезон, потому что ездил в «командировку» в Мюнхен, однако до этого стабильно доминировал в центре поля лучшей лиги мира. И это в составе скромного «Фулхэма». Там становился лучшим футболистом чемпионата по отборам/90 минут, а среди лучших по этому показателю – лучшим по перехватам. То есть разрывал, гарантировал надежность. Поэтому «Бавария» и пошла за ним. Правда, подписала его не с первой попытки: хотела еще в 2023-м, а взяла в 2024-м. И это все испортило. Потому что усиление планировалось под Тухеля, а контракт подписывал Жоау уже с клубом, главным тренером которого стал Компани. Последний слишком ценит игру в пас и недостаточно ценит «чистые» оборонительные навыки. Поэтому в Мюнхене Пальинья сидел на скамейке запасных, а когда получал шанс, то лажал, потому что недостаточно хорошо пасовал.

Парень был спасен «Тоттенхэмом». Как бы Пальинья ни рассказывал, что хочет играть за «Баварию» (молодец, профессионально), но согласился вернуться в Лондон довольно легко. А здесь все как он любит: нужно только отбирать мячи у соперников. Тренер Франк – достаточно гибкий, чтобы не пытаться заставить футболиста делать то, чего тот не умеет. Поэтому Пальинья у него – цепной пес. И ему это идет: в обоих матчах в старте за «Тоттенхэм», против «ПСЖ» и «Ман Сити», португалец получил высокую оценку от многих изданий и порталов. В обоих поединках стал лучшим по отборам (по 4) в составах обеих команд. А в ворота «горожан» еще и гол забил, чтобы его точно заметили все. Дальше отличаться, пожалуй, не будет, однако выполнять свою работу без мяча на топ-уровне продолжит. Пальинья в 30 лет не является звездой футбола, несмотря на то, что обладает ярко выраженным топ-скиллом. В «Тоттенхэме» может получить признание. Разве не заслужил?

Лучший менеджмент топ-лиг

Это абзацы о «Брентфорде». Скромная команда вообще-то и, как говорил сам Франк в этом году, – такая, которая не может не продавать. Но продают все. Однако не все после продаж умудряются сохранить уровень. Обычно – из-за слишком медленной реакции на потерю футболистов. Например, «Борнмут» продал Забарного и Хейсена – но до сих пор не заменил их. А сезон уже начался, трансферное окно вот-вот закроется. На фоне «вишен» и подобных команд «Брентфорд» – островок здравого смысла и качественного управления. Ушел Флеккен – чуть ли не на следующий день подписали Келлехера. Ушел Нергор – уже есть договоренность с Хендерсоном. Ушел Мбеумо – Тьяго подписали еще в прошлом году, уже адаптировался. Не хочет тренироваться Висса – вот вам Уаттара. Все замены – замечательные. Где-то имеет место омоложение состава, а где-то – экономия без потери качества. Разве можно работать на рынке лучше в условиях, когда у тебя нет много денег и возможности приглашать звезд?

Впечатляет, насколько быстро «Брентфорд» заключает эти соглашения. Кажется, в клубе есть шорт-лист на любой случай жизни. Если сейчас резко изменят правила футбола и разрешат играть руками, то «пчелы», есть ощущение, уже на следующий день подпишут 5-6 топов, которые умеют делать на топ-уровне именно это. Были определенные волнения по поводу того, готов ли обновленный «Брентфорд» выигрывать, но вот он выходит на поле в субботу – и побеждает «Астон Виллу» (1:0). Команду, которая весной «ПСЖ» пугала в ЛЧ, между прочим. Келлехер делает яркий сейв, Уаттара забивает гол, Хендерсон и Тьяго не проваливаются... Все работает. Неидеально, но разве должно быть идеально, когда клуб теряет нескольких лидеров летом? Кстати, один из таких – главный наставник. Новым назначили тренера по стандартам. И он переиграл самого Эмери. Можно только порадоваться, что «Брентфорд» существует: все нетоповые клубы имеют пример того, как нужно работать на рынке в межсезонье.

Конте наконец-то любят

Отдельные фанаты всегда испытывали теплые чувства к Антонио. Но не боссы клубов, в которых он работал. Потому что тренер слишком экспрессивен не только на бровке поля. Еще – на пресс-конференциях, например. Из «Тоттенхэма» ушел после одной из таких. «Интер» покинул после того, как публично раскритиковал трансферную политику боссов клуба. В «Челси» также жаловался на пассивность команды на рынке. Конте всегда хочет большего, чем готов дать ему клуб, и уходит из-за этого – туда, где будет проект, готовый расти. Что-то похожее он хотел провернуть в Неаполе, где уже выиграл титул и мог бы уйти с чистой совестью… Но остался. Потому что уговорили. Впервые за карьеру. Де Лаурентис известен тем, что не идет на уступки, но ради Конте пошел. И потратил более сотни миллионов на новичков летом при том, что в прошлом году команда в ЛЧ не играла – не имела полных карманов. И Конте остался.

Думаю, даже он сам был удивлен: впервые его крик о помощи услышали. Впервые боссы обратили внимание на то, что он хочет, и дали ему то, чего он желал. И как тут не остаться? Были определенные сомнения относительно того, сможет ли Антонио, оказавшись впервые в ситуации, где его так любят, продолжить побеждать. Но зря. Первый тур – и сразу легкая победа (2:0). Конечно, соперник – всего лишь «Сассуоло», но и «Наполи» играл без Лукаку, а из новичков не использовал в основе Беукему, Милинковича-Савича, Ланга... Только Де Брюйне сразу вошел в стартовый состав и сразу забил несколько случайный, но все же гол. То есть «Наполи» сможет прибавить, но и даже сейчас он в норме и в порядке. Даже сейчас готов побеждать середняков и аутсайдеров. Приятно видеть, когда кто-то получает любовь. Вдвойне приятно, когда получает ее после лет без любви. Втройне – когда это создает между сторонами-партнерами прочный союз. Такой сейчас точно есть в Неаполе.

Комо лучше Леверкузена

Летом Фабрегас отказал «Байеру». Говорят, верит в проект «Комо» настолько, что готов не выступать в ЛЧ уже сейчас, потому что в долгосрочной перспективе итальянцы станут сильнее немцев. Ну, амбициозно. Но, как казалось еще где-то месяц-полтора-два назад, даже слишком: когда ещё этот «Комо» дорастет до уровня «Байера»! А тут первая игровая неделя в Германии и Италии – и оказывается, что уже дорос. Летом «Байер» на трансферах заработал 88 миллионов (продавал больше, чем покупал), а «Комо» потратил 91 (больше покупал). Вот вам и разница в подходах, которая сразу отразилась на результатах: немцы уступили «Хоффенхайму», аутсайдеру предыдущего сезона (1:2), а итальянцы переиграли крепкий «Лацио» (2:0). Кажется, Сеск принял правильное решение: остался не только в команде, где больше заинтересованы в развитии, но и в той, которая по состоянию на последние дни ТО больше готова побеждать.

Год без голов

Скамакка – один из самых талантливых нападающих поколения итальянской сборной. Но ему, как и многим другим форвардам этой страны, очень не везло. Еще 3 года назад он провел прорывной год в «Сассуоло» (16 голов в Серии А), но неудачно выбрал новый клуб. Достаточно примитивному «Вест Хэму» Мойеса в качестве форварда был куда более нужен несколько «деревянный», но более конкретный, прямолинейный и трудолюбивый Антонио. Скамакка мало играл и мало забивал, успевал травмироваться. После возвращения в Италию сразу забил 12 за год в «Аталанте», а затем – травма через 13 минут после старта во втором сезоне в Бергамо. И еще одна. И минус целый сезон карьеры: футболист так и завершил розыгрыш 24/25 с 13-ю минутами в Серии А. Поэтому были логичные сомнения относительно того, будут ли рассчитывать на него в клубе как на основного. Особенно после смены тренера.

На сборах Скамакка не впечатлял. Играл максимум час, а завершил подготовку к сезону 4-матчевой серией без забитых голов. Такой себе форвард, казалось бы. Но вот первый тур – и Джанлука сразу отличается. Впервые за более чем год в футболе вообще. Да, в ворота «Пизы». Но какой мяч! Не что-то фантастически красивое, но очень породистый гол: получил круглый в штрафной площадке, был окружен 4-мя соперниками, но успел подработать себе под удар и направить снаряд в дальний угол. Вот почему он один из главных форвардов итальянского поколения: даже «простые» мячи забивает эстетично. Скамакка – очень техничный форвард. И очень травматичный. За его игрой хочется наблюдать, но часто такой возможности нет. Сейчас такая есть впервые после долгого перерыва. Надо наслаждаться. И радоваться, что Джанлука вернулся.

В МЛС с футболом все совсем плохо

Часто читаю комментарии, что забивать в чемпионате США – легко. И да, и нет. Действительно, сопротивление со стороны защитников там меньше. Поэтому Месси может пешком отличаться дважды за 90 минут. Потому что обойдет трех-четырех, ведь класс тех – ну совсем низкий. Но для классических форвардов все несколько иначе. Хороший пример – Жиру. Приехал в Америку забивать голы, но отличился только 3 раза в 25-и матчах МЛС. Казалось бы, француз сдал, но тут он в 38 лет возвращается во Францию – и уже второй тур подряд отличается в Лиге 1. В чем секрет? В том же классе футболистов МЛС. Там не только плохие защитники – но еще и плохие креативные хавы. Те не могут создавать хорошие моменты для своих зависимых форвардов. А Жиру – именно зависимый. Только дай ему мяч в опасной зоне – и он забьет. В МЛС не давали. Во Франции дают. Можно порадоваться за форварда, который на закате карьеры больше не вынужден страдать из-за низкого класса партнеров. Он заслужил счастливую футбольную старость.