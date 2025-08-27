Пафос стал третьим клубом из Кипра, который сыграет в Лиге чемпионов
Кто были первые два и как они сыграли?
В ответном матче раунда Q4 квалификации Лиги чемпионов кипрский Пафос сыграл вничью с командой Црвена Звезда со счетом 1:1 (3:2 по сумме двух встреч) и пробился в основной раунд Лиги чемпионов.
Пафос стал третьим в истории кипрским клубом, который сыграет на групповом этапе самого престижного клубного турнира Европы.
Первые два клуба с Кипра – Анортосис и АПОЕЛ. При этом АПОЕЛ четыре раза выступал на групповом этапе, а в сезоне 2011/12 дошел до четвертьфинала турнира.
Кипрские клубы в основном раунде Лиги чемпионов:
- 2008/09 – Анортосис, занял четвертое место в группе с Вердером, Панатинаикосом и Миланом
- 2009/10 – АПОЕЛ, четвертое место в группе с Атлетико, Челси и Порту
- 2011/12 – АПОЕЛ, первое место в группе с Шахтёром, Порту и Зенитом, в 1/8 финала победил Лион, в 1/4 финала проиграл Реалу
- 2014/15 – АПОЕЛ, четвертое место в группе с Барселоной, Аяксом и ПСЖ
- 2017/18 – АПОЕЛ, четвертое место в группе с дортмундской Боруссией, Реалом и Тоттенхэмом
- 2025/26 – Пафос
