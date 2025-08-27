Пафос стал третьим клубом из Кипра, который сыграет в Лиге чемпионов

В ответном матче раунда Q4 квалификации Лиги чемпионов кипрский Пафос сыграл вничью с командой Црвена Звезда со счетом 1:1 (3:2 по сумме двух встреч) и пробился в основной раунд Лиги чемпионов.

Пафос стал третьим в истории кипрским клубом, который сыграет на групповом этапе самого престижного клубного турнира Европы.

Первые два клуба с Кипра – Анортосис и АПОЕЛ. При этом АПОЕЛ четыре раза выступал на групповом этапе, а в сезоне 2011/12 дошел до четвертьфинала турнира.

Кипрские клубы в основном раунде Лиги чемпионов: