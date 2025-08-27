Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пафос стал третьим клубом из Кипра, который сыграет в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
27 августа 2025, 10:46 | Обновлено 27 августа 2025, 11:05
523
1

Пафос стал третьим клубом из Кипра, который сыграет в Лиге чемпионов

Кто были первые два и как они сыграли?

27 августа 2025, 10:46 | Обновлено 27 августа 2025, 11:05
523
1
Пафос стал третьим клубом из Кипра, который сыграет в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

В ответном матче раунда Q4 квалификации Лиги чемпионов кипрский Пафос сыграл вничью с командой Црвена Звезда со счетом 1:1 (3:2 по сумме двух встреч) и пробился в основной раунд Лиги чемпионов.

Пафос стал третьим в истории кипрским клубом, который сыграет на групповом этапе самого престижного клубного турнира Европы.

Первые два клуба с Кипра – Анортосис и АПОЕЛ. При этом АПОЕЛ четыре раза выступал на групповом этапе, а в сезоне 2011/12 дошел до четвертьфинала турнира.

Кипрские клубы в основном раунде Лиги чемпионов:

  • 2008/09 – Анортосис, занял четвертое место в группе с Вердером, Панатинаикосом и Миланом
  • 2009/10 – АПОЕЛ, четвертое место в группе с Атлетико, Челси и Порту
  • 2011/12 – АПОЕЛ, первое место в группе с Шахтёром, Порту и Зенитом, в 1/8 финала победил Лион, в 1/4 финала проиграл Реалу
  • 2014/15 – АПОЕЛ, четвертое место в группе с Барселоной, Аяксом и ПСЖ
  • 2017/18 – АПОЕЛ, четвертое место в группе с дортмундской Боруссией, Реалом и Тоттенхэмом
  • 2025/26 – Пафос
По теме:
Алексей БЕЛИК: «Сборная Украины не имеет права на ошибку»
Буде-Глимт стал первым норвежским клубом в Лиге чемпионов за 18 лет
Кипр вышел в лидеры сезонного рейтинга УЕФА. Сколько баллов имеет Украина?
Црвена Звезда Пафос Лига чемпионов статистика
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ротань подпишет в Полесье двоих экс-игроков Динамо и бразильца из Вест Хэма
Футбол | 27 августа 2025, 11:07 6
Ротань подпишет в Полесье двоих экс-игроков Динамо и бразильца из Вест Хэма
Ротань подпишет в Полесье двоих экс-игроков Динамо и бразильца из Вест Хэма

Состав житомирского клуба пополнят Владимир Шепелев, Владислав Велетень и Луизао

Усиление для Реброва. Украинский легионер восстановился после травмы
Футбол | 27 августа 2025, 11:31 0
Усиление для Реброва. Украинский легионер восстановился после травмы
Усиление для Реброва. Украинский легионер восстановился после травмы

Роман Яремчук провел первые тренировки на клубной базе греческого «Олимпиакоса»

ОФИЦИАЛЬНО. В штабе Динамо новый тренер. Клуб назвал его полномочия
Футбол | 26.08.2025, 12:35
ОФИЦИАЛЬНО. В штабе Динамо новый тренер. Клуб назвал его полномочия
ОФИЦИАЛЬНО. В штабе Динамо новый тренер. Клуб назвал его полномочия
Замена Шовковскому. Динамо был предложен иностранный специалист
Футбол | 26.08.2025, 19:02
Замена Шовковскому. Динамо был предложен иностранный специалист
Замена Шовковскому. Динамо был предложен иностранный специалист
Единственная украинка в 1/32 финала: Костюк успешно стартовала на US Open
Теннис | 26.08.2025, 19:48
Единственная украинка в 1/32 финала: Костюк успешно стартовала на US Open
Единственная украинка в 1/32 финала: Костюк успешно стартовала на US Open
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
CheMP
ай, админ садист какой - прям ковыряет динамовским ранку, расковыривает прям 
Ответить
+1
Популярные новости
Два дебютанта. Ребров объявил состав сборной Украины на сентябрьские матчи
Два дебютанта. Ребров объявил состав сборной Украины на сентябрьские матчи
26.08.2025, 09:12 83
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо Хачериди нашел себе новый профи-клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо Хачериди нашел себе новый профи-клуб
25.08.2025, 16:02 33
Футбол
ЯСТРЕМСКАЯ: Нокаут на первой минуте. Сначала не поняла, а потом была в шоке
ЯСТРЕМСКАЯ: Нокаут на первой минуте. Сначала не поняла, а потом была в шоке
25.08.2025, 16:56 12
Теннис
ШАХОВ: «Он лидера Динамо выгнал с тренировки, послал. Как за него драться?»
ШАХОВ: «Он лидера Динамо выгнал с тренировки, послал. Как за него драться?»
26.08.2025, 07:12 31
Футбол
Экс-вторая ракетка разгромно проиграла матч на US Open и завершила карьеру
Экс-вторая ракетка разгромно проиграла матч на US Open и завершила карьеру
25.08.2025, 19:06
Теннис
Ротань не рассчитывает на игрока сборной Украины. Полесье хочет его продать
Ротань не рассчитывает на игрока сборной Украины. Полесье хочет его продать
26.08.2025, 07:46 4
Футбол
Украина разгромила аутсайдера и вышла в плей-офф ЧМ по волейболу
Украина разгромила аутсайдера и вышла в плей-офф ЧМ по волейболу
26.08.2025, 17:12 1
Волейбол
Ванат согласился покинуть Динамо и перейти в чемпионат Испании
Ванат согласился покинуть Динамо и перейти в чемпионат Испании
25.08.2025, 09:27 42
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем