Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Третья сеяная Гауфф на старте US Open 2025 проиграла сет 79-й ракетке мира
US Open
27 августа 2025, 10:39 |
86
0

Третья сеяная Гауфф на старте US Open 2025 проиграла сет 79-й ракетке мира

Коко добыла непростую победу над Айлой Томлянович в первом раунде слэма в Нью-Йорке

27 августа 2025, 10:39 |
86
0
Третья сеяная Гауфф на старте US Open 2025 проиграла сет 79-й ракетке мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф

Американская теннисистка Коко Гауфф успешно стартовала на Открытом чемпионате США 2025.

В первом круге третья ракетка мира добыла непростую победу над австралийкой Айлой Томлянович (WTA 79) в трех сетах за 3 часа.

US Open 2025. 1/64 финала

Айла Томлянович (Австралия) – Коко Гауфф (США) [3] – 4:6, 7:6 (7:2), 5:7

Гауфф и Томлянович провели второе очное противостояние. В 2024 году Коко разбила Айлу на старте Олимпийских игр в Париже.

Гауфф выиграла 72-й матч на турнирах Grand Slam (22 поражений). Теперь Коко уступает только Иге Свентек и Арине Соболенко по проценту побед в женских одиночных матчах среди действующих теннисисток на турнирах Grand Slam: 76.6% против 83.5% и 78.5% соответственно.

Следующей соперницей американки будет серебряная медалистка ОИ-2025 Донна Векич из Хорватии.

По теме:
Осака стартовала на US Open и близка к тому, чтобы побить рекорд Ли На
ВИДЕО. Монфис в пяти сетах потерпел поражение в матче 1/64 финала US Open
Что такое криптонит: 37-летняя немка выбила нейтральную 17-ю ракетку с USO
Коко Гауфф Айла Томлянович US Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итоги дня Q4 Лиги чемпионов. Кайрат, Пафос и Буде-Глимт прошли отбор
Футбол | 27 августа 2025, 06:23 3
Итоги дня Q4 Лиги чемпионов. Кайрат, Пафос и Буде-Глимт прошли отбор
Итоги дня Q4 Лиги чемпионов. Кайрат, Пафос и Буде-Глимт прошли отбор

Вечером 26 августа состоялось три поединка 4-го раунда квалификации

Список Реброва: два дебютанта, больше проблемных мест и без Ярмоленко
Футбол | 26 августа 2025, 14:53 35
Список Реброва: два дебютанта, больше проблемных мест и без Ярмоленко
Список Реброва: два дебютанта, больше проблемных мест и без Ярмоленко

Валерий Василенко – о выборе наставника сборной Украины на старт отбора ЧМ-2026

Украина разгромила аутсайдера и вышла в плей-офф ЧМ по волейболу
Волейбол | 26.08.2025, 17:12
Украина разгромила аутсайдера и вышла в плей-офф ЧМ по волейболу
Украина разгромила аутсайдера и вышла в плей-офф ЧМ по волейболу
ФОТО. Как это было: Костюк одолела Бултер в матче 1/64 финала US Open 2025
Теннис | 27.08.2025, 01:18
ФОТО. Как это было: Костюк одолела Бултер в матче 1/64 финала US Open 2025
ФОТО. Как это было: Костюк одолела Бултер в матче 1/64 финала US Open 2025
Единственная украинка в 1/32 финала: Костюк успешно стартовала на US Open
Теннис | 26.08.2025, 19:48
Единственная украинка в 1/32 финала: Костюк успешно стартовала на US Open
Единственная украинка в 1/32 финала: Костюк успешно стартовала на US Open
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сенсация: чемпионка Australian Open вылетела с US Open от 82-й ракетки мира
Сенсация: чемпионка Australian Open вылетела с US Open от 82-й ракетки мира
26.08.2025, 02:13 1
Теннис
Ливерпуль вырвал победу на 90+10 минуте. Сороки чуть не совершили чудо
Ливерпуль вырвал победу на 90+10 минуте. Сороки чуть не совершили чудо
26.08.2025, 00:05 33
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. В штабе Динамо новый тренер. Клуб назвал его полномочия
ОФИЦИАЛЬНО. В штабе Динамо новый тренер. Клуб назвал его полномочия
26.08.2025, 12:35 63
Футбол
Амир ХАН: «Усик? Такой бой может уничтожить тебя и твою карьеру»
Амир ХАН: «Усик? Такой бой может уничтожить тебя и твою карьеру»
25.08.2025, 23:24 2
Бокс
Романо подтвердил. Довбик согласился покинуть Рому и вернуться в Испанию
Романо подтвердил. Довбик согласился покинуть Рому и вернуться в Испанию
26.08.2025, 01:31 1
Футбол
Два дебютанта. Ребров объявил состав сборной Украины на сентябрьские матчи
Два дебютанта. Ребров объявил состав сборной Украины на сентябрьские матчи
26.08.2025, 09:12 83
Футбол
Итоги 1/32 финала Кубка Украины. Какие команды сыграют в следующем этапе
Итоги 1/32 финала Кубка Украины. Какие команды сыграют в следующем этапе
25.08.2025, 19:05 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем