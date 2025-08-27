Третья сеяная Гауфф на старте US Open 2025 проиграла сет 79-й ракетке мира

Американская теннисистка Коко Гауфф успешно стартовала на Открытом чемпионате США 2025.

В первом круге третья ракетка мира добыла непростую победу над австралийкой Айлой Томлянович (WTA 79) в трех сетах за 3 часа.

US Open 2025. 1/64 финала

Айла Томлянович (Австралия) – Коко Гауфф (США) [3] – 4:6, 7:6 (7:2), 5:7

Гауфф и Томлянович провели второе очное противостояние. В 2024 году Коко разбила Айлу на старте Олимпийских игр в Париже.

Гауфф выиграла 72-й матч на турнирах Grand Slam (22 поражений). Теперь Коко уступает только Иге Свентек и Арине Соболенко по проценту побед в женских одиночных матчах среди действующих теннисисток на турнирах Grand Slam: 76.6% против 83.5% и 78.5% соответственно.

Следующей соперницей американки будет серебряная медалистка ОИ-2025 Донна Векич из Хорватии.