Игрок Штутгарта забил в 6-м матче подряд в Кубке Германии
Лишь один игрок делал подобное в составе клуба до Ника Вольтемаде
В матче 1/32 финала Кубка Германии «Штутгарт» на выезде обыграл «Айнтрахт» из Брауншвейга со счётом 4:4 (8:7 – по пенальти).
Один из голов «Штутгарта» забил 23-летний форвард Ник Вольтемаде. Таким образом, он продолжил свою голевую серию в турнире. Немец забивает в шестом подряд матче Кубка Германии.
Голевая серия Ника Вольтемаде в Кубке Германии:
- 2025/26, 1/32 финала, против «Айнтрахта» Брауншвейг
- 2024/25, финал, против «Арминии»
- 2024/25, полуфинал, против «РБ Лейпциг»
- 2024/25, 1/8 финала, против «Регенсбурга»
- 2024/25, 1/16 финала, против «Кайзерслаутерна»
- 2024/25, 1/32 финала, против «Мюнстера»
Интересный факт: в послевоенный период лишь одному игроку «Штутгарта» удалось повторить такое достижение – Эрвин Вальднер в период 1954–1965 забивал в семи подряд матчах Кубка.
6 - Nick Woltemade scored in his sixth consecutive DFB-Pokal appearance. In the post-war era, only one player had previously managed to score in six consecutive DFB-Pokal appearances for VfB Stuttgart (Erwin Waldner even managed it in 7 between 1954 and 1965). Unstoppable. pic.twitter.com/N6di6jdNB5— OptaFranz (@OptaFranz) August 26, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Жарко Лазетич высказался о втором поединке с киевлянами
Валерий Василенко – о выборе наставника сборной Украины на старт отбора ЧМ-2026