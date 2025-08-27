Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Германии
27 августа 2025, 10:07 | Обновлено 27 августа 2025, 10:09
Игрок Штутгарта забил в 6-м матче подряд в Кубке Германии

Лишь один игрок делал подобное в составе клуба до Ника Вольтемаде

Игрок Штутгарта забил в 6-м матче подряд в Кубке Германии
Getty Images/Global Images Ukraine. Ник Вольтемаде

В матче 1/32 финала Кубка Германии «Штутгарт» на выезде обыграл «Айнтрахт» из Брауншвейга со счётом 4:4 (8:7 – по пенальти).

Один из голов «Штутгарта» забил 23-летний форвард Ник Вольтемаде. Таким образом, он продолжил свою голевую серию в турнире. Немец забивает в шестом подряд матче Кубка Германии.

Голевая серия Ника Вольтемаде в Кубке Германии:

  • 2025/26, 1/32 финала, против «Айнтрахта» Брауншвейг
  • 2024/25, финал, против «Арминии»
  • 2024/25, полуфинал, против «РБ Лейпциг»
  • 2024/25, 1/8 финала, против «Регенсбурга»
  • 2024/25, 1/16 финала, против «Кайзерслаутерна»
  • 2024/25, 1/32 финала, против «Мюнстера»

Интересный факт: в послевоенный период лишь одному игроку «Штутгарта» удалось повторить такое достижение – Эрвин Вальднер в период 1954–1965 забивал в семи подряд матчах Кубка.

Штутгарт серия пенальти Кубок Германии по футболу Айнтрахт Брауншвейг Ник Вольтемаде статистика
Андрей Витренко Источник: Opta
