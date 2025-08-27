Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Задача еще не завершена». Вингер Маккаби – о втором матче с Динамо
Лига Европы
27 августа 2025, 11:09 | Обновлено 27 августа 2025, 11:12
«Задача еще не завершена». Вингер Маккаби – о втором матче с Динамо

Ошер Давида настроен на встречу с киевлянами

Getty Images/Global Images Ukraine. Ошер Давида

Вингер израильского клуба «Маккаби» Тель-Авив Ошер Давида поделился мыслями перед вторым матчем против киевского «Динамо». Первая встреча завершилась победой израильтян со счетом 3:1.

«В прошлом сезоне мы вылетели от «Олимпиакоса», хотя выиграли первый матч. С тех пор многие игроки ушли, поэтому я хорошо помню тот матч и буду помнить еще долго. Однозначно, задача еще не завершена, надеюсь, никто не думает, что всё кончено. Нужно думать, что счёт 0:0, и выиграть игру так, как мы умеем, не думая о преимуществе.

В раздевалке клуба многое изменилось, появилась новая динамика, молодые и талантливые ребята, все берут на себя больше ответственности, особенно после ухода лидеров. Надеюсь, все будет хорошо и верю в команду.

Все говорили, что нам нужно было забить больше, но с другой стороны, мы провели хороший матч. После этого уже никто не говорил, потому что мы сосредоточены на следующей игре.

С командной точки зрения наша цель – снова защитить титул чемпиона. Два года подряд мы вылетали из кубка на стадиях, которые не были полуфиналом или финалом, поэтому наша цель – идти за кубком. С личной точки зрения хочу повторить прошлый сезон и даже больше, я не удовлетворюсь тем, что было, потому что хочу прогрессировать индивидуально.

Могу ли я стать лучшим? Я не смотрю на это так, как вы. Всегда смотрю на себя одинаково. Возможно, сейчас я могу быть значительно важнее для команды, но всегда слежу за собой и стараюсь совершенствоваться», – сказал Ошер.

Ответный матч команды сыграют 28 августа в польском Люблине на стадионе «Motor Lublin Arena». Встреча начнется в 21:00 по Киеву.

Динамо Киев Лига Европы Маккаби Тель-Авив Динамо - Маккаби Т-А
Андрей Витренко Источник: ONE
