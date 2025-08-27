Полузащитник Реала, который не нужен Хаби Алонсо, покинет чемпионат Испании

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
27 августа 2025, 08:03 |
Дани Себальос договорился о сотрудничестве с французским «Марселем»

Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Себальос

Полузащитник мадридского «Реала» Дани Себальос определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

В услугах 29-летнего футболиста заинтересован французский «Марсель», который провел успешные переговоры со «сливочными». Себальос проведет следующий сезон в аренде, в соглашении будет прописана опция обязательного выкупа.

Испанец не входит в планы главного тренера мадридского клуба Хаби Алонсо и не будет иметь достаточно игрового времени в Ла Лиге. По этой причине Дани принял решение принять предложение от «Марселя».

Себальос присоединился к «Реалу» летом 2017 года, когда перебрался из «Бетиса» за 16,7 млн евро. В прошлом сезоне полузащитник провел 45 матчей, в которых записал на свой счет две результативные передачи.

Реал Мадрид Марсель Дани Себальос Фабрицио Романо Хаби Алонсо трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1 аренда игрока
Николай Титюк Источник: Фабрицио Романо
