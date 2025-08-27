Полузащитник Реала, который не нужен Хаби Алонсо, покинет чемпионат Испании
Дани Себальос договорился о сотрудничестве с французским «Марселем»
Полузащитник мадридского «Реала» Дани Себальос определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
В услугах 29-летнего футболиста заинтересован французский «Марсель», который провел успешные переговоры со «сливочными». Себальос проведет следующий сезон в аренде, в соглашении будет прописана опция обязательного выкупа.
Испанец не входит в планы главного тренера мадридского клуба Хаби Алонсо и не будет иметь достаточно игрового времени в Ла Лиге. По этой причине Дани принял решение принять предложение от «Марселя».
Себальос присоединился к «Реалу» летом 2017 года, когда перебрался из «Бетиса» за 16,7 млн евро. В прошлом сезоне полузащитник провел 45 матчей, в которых записал на свой счет две результативные передачи.
🚨🔵⚪️ The agreement between Real Madrid and Olympique Marseille for Dani Ceballos is very close now after new talks in last 5h.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 26, 2025
Details to sort on loan with obligation to buy… and then OM hope to seal Ceballos deal very soon. pic.twitter.com/EBN17rvqsV
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В 1/8 финала украинцы встретятся с поляками
Валерий Василенко – о выборе наставника сборной Украины на старт отбора ЧМ-2026