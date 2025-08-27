Шанс от Словакии. 19-летний уроженец Украины сменит гражданство
Артур Мушак впечатлил своей игрой словацких функционеров
Полузащитник словацкого «Михаловце», уроженец Ужгорода Артур Мушак может сменить гражданство. Об этом сообщил главный тренер команды Антон Шолтис.
Федерация футбола Словакии ведет активную работу с талантливыми игроками, которые могут усилить сборную Словакии и работает над тем, чтобы перспективные игроки получили словацкий паспорт.
Мушак родился в Ужгороде, однако позже получил паспорт Венгрии. 19-летний полузащитник прошел все уровни в структуре ФК «Михаловце» и своей уверенной игрой заинтересовал словацких функционеров.
«Артур – универсальный футболист, который имеет сильные ноги и может выполнять стандартные положения и левой, и правой. У него есть уверенность в себе, отличный обзор поля и дриблинг.
Это перспективный атакующий футболист, который в будущем сможет играть за словацкую сборную и помочь национальной команде», – сообщил главный тренер Шолтис.
В первой команде Мушак провел 39 матчей, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Представители словацкой ассоциации подтвердили, что работают над вопросом о смене гражданства Мушака.
