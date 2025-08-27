Шанс от Словакии. 19-летний уроженец Украины сменит гражданство

Полузащитник словацкого «Михаловце», уроженец Ужгорода Артур Мушак может сменить гражданство. Об этом сообщил главный тренер команды Антон Шолтис.

Федерация футбола Словакии ведет активную работу с талантливыми игроками, которые могут усилить сборную Словакии и работает над тем, чтобы перспективные игроки получили словацкий паспорт.

Мушак родился в Ужгороде, однако позже получил паспорт Венгрии. 19-летний полузащитник прошел все уровни в структуре ФК «Михаловце» и своей уверенной игрой заинтересовал словацких функционеров.

«Артур – универсальный футболист, который имеет сильные ноги и может выполнять стандартные положения и левой, и правой. У него есть уверенность в себе, отличный обзор поля и дриблинг.

Это перспективный атакующий футболист, который в будущем сможет играть за словацкую сборную и помочь национальной команде», – сообщил главный тренер Шолтис.

В первой команде Мушак провел 39 матчей, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Представители словацкой ассоциации подтвердили, что работают над вопросом о смене гражданства Мушака.