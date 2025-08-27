Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шанс от Словакии. 19-летний уроженец Украины сменит гражданство
Другие новости
27 августа 2025, 07:35 |
952
0

Шанс от Словакии. 19-летний уроженец Украины сменит гражданство

Артур Мушак впечатлил своей игрой словацких функционеров

27 августа 2025, 07:35 |
952
0
Шанс от Словакии. 19-летний уроженец Украины сменит гражданство
ФК Михаловце. Артур Мушак

Полузащитник словацкого «Михаловце», уроженец Ужгорода Артур Мушак может сменить гражданство. Об этом сообщил главный тренер команды Антон Шолтис.

Федерация футбола Словакии ведет активную работу с талантливыми игроками, которые могут усилить сборную Словакии и работает над тем, чтобы перспективные игроки получили словацкий паспорт.

Мушак родился в Ужгороде, однако позже получил паспорт Венгрии. 19-летний полузащитник прошел все уровни в структуре ФК «Михаловце» и своей уверенной игрой заинтересовал словацких функционеров.

«Артур – универсальный футболист, который имеет сильные ноги и может выполнять стандартные положения и левой, и правой. У него есть уверенность в себе, отличный обзор поля и дриблинг.

Это перспективный атакующий футболист, который в будущем сможет играть за словацкую сборную и помочь национальной команде», – сообщил главный тренер Шолтис.

В первой команде Мушак провел 39 матчей, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Представители словацкой ассоциации подтвердили, что работают над вопросом о смене гражданства Мушака.

По теме:
Качараба и Игнатенко вошли в символическую сборную 4-го тура в Словакии
ВИДЕО. Гол украинца принес Словану победу в матче чемпионата Словакии
Ассист Качарабы. Украинец включен в сборную 3-го тура чемпионата Словакии
чемпионат Словакии по футболу сборная Словакии по футболу Земплин Михаловце смена гражданства
Николай Титюк Источник
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Полузащитник Реала, который не нужен Хаби Алонсо, покинет чемпионат Испании
Футбол | 27 августа 2025, 08:03 0
Полузащитник Реала, который не нужен Хаби Алонсо, покинет чемпионат Испании
Полузащитник Реала, который не нужен Хаби Алонсо, покинет чемпионат Испании

Дани Себальос договорился о сотрудничестве с французским «Марселем»

Бенфика обратилась к Шахтеру из-за трансфера полузащитника сборной Украины
Футбол | 27 августа 2025, 07:51 3
Бенфика обратилась к Шахтеру из-за трансфера полузащитника сборной Украины
Бенфика обратилась к Шахтеру из-за трансфера полузащитника сборной Украины

Лиссабонский клуб готов оставить «горнякам» 20% прав на Георгия Судакова

Замена Шовковскому. Динамо был предложен иностранный специалист
Футбол | 26.08.2025, 19:02
Замена Шовковскому. Динамо был предложен иностранный специалист
Замена Шовковскому. Динамо был предложен иностранный специалист
ОФИЦИАЛЬНО. В штабе Динамо новый тренер. Клуб назвал его полномочия
Футбол | 26.08.2025, 12:35
ОФИЦИАЛЬНО. В штабе Динамо новый тренер. Клуб назвал его полномочия
ОФИЦИАЛЬНО. В штабе Динамо новый тренер. Клуб назвал его полномочия
Список Реброва: два дебютанта, больше проблемных мест и без Ярмоленко
Футбол | 26.08.2025, 14:53
Список Реброва: два дебютанта, больше проблемных мест и без Ярмоленко
Список Реброва: два дебютанта, больше проблемных мест и без Ярмоленко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Флойд Мейвезер назвал бой, который мечтает сейчас увидеть
Флойд Мейвезер назвал бой, который мечтает сейчас увидеть
26.08.2025, 00:02
Бокс
Итоги 1/32 финала Кубка Украины. Какие команды сыграют в следующем этапе
Итоги 1/32 финала Кубка Украины. Какие команды сыграют в следующем этапе
25.08.2025, 19:05 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо Хачериди нашел себе новый профи-клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо Хачериди нашел себе новый профи-клуб
25.08.2025, 16:02 33
Футбол
Единственная украинка в 1/32 финала: Костюк успешно стартовала на US Open
Единственная украинка в 1/32 финала: Костюк успешно стартовала на US Open
26.08.2025, 19:48 34
Теннис
Романо подтвердил. Довбик согласился покинуть Рому и вернуться в Испанию
Романо подтвердил. Довбик согласился покинуть Рому и вернуться в Испанию
26.08.2025, 01:31 1
Футбол
Эдди ХИРН: Два лучших боксера в мире сойдутся на ринге, не бой, а мечта»
Эдди ХИРН: Два лучших боксера в мире сойдутся на ринге, не бой, а мечта»
26.08.2025, 08:36 1
Бокс
Динамо подписало контракт с новым тренером. Это иностранец
Динамо подписало контракт с новым тренером. Это иностранец
26.08.2025, 11:17 9
Футбол
Свитолина потерпела неожиданное поражение на старте US Open 2025
Свитолина потерпела неожиданное поражение на старте US Open 2025
26.08.2025, 03:23 47
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем