Испания
28 августа 2025, 01:52 |
Реал решил взломать рынок. Хаби Алонсо запланировал четыре мегатрансфера

Мадридцы планируют выделить большие деньги летом 2026 года

28 августа 2025, 01:52 |
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо запланировал трансферы четырех известных футболистов.

По информации испанских СМИ, Хаби Алонсо назвал список из четырех игроков руководству «Реала», которых необходимо подписать летом 2026 года. Тренер хочет видеть в клубе Ибраима Конате из «Ливерпуля», воспитанника «бланкос» Нико Паса из «Комо», и двух полузащитников Алексиса Макаллистера из «Ливерпуля» и Витинью из «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» решил прекратить поиски нового форварда после того, как было сыграно два поединка Клубного чемпионата мира. Все изменилось после матчей на турнире в США – наставника «сливочных» поразил 21-летний Гонсало Гарсия.

Ибраима Конате Нико Пас Алексис Макаллистер Витинья (ПСЖ) трансферы Ла Лиги трансферы Реал Мадрид
Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.net
