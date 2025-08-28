Зидан вернется к работе тренера. Были предложения от топ-клубов

Бывший игрок и тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан может возобновить тренерскую карьеру.

По информации СМИ, Зинедин Зидан четко для себя определил – он возглавит сборную Франции после чемпионата мира 2026 года, когда уйдет нынешний тренер Дидье Дешам. Пост наставника «синих» – мечта Зидана. Именно поэтому тренер за последние два года отклонил ряд официальных предложений. Зидану присылали предложения «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и клубы из Саудовской Аравии.

Ранее легендарный французский футболист и тренер Зинедин Зидан назвал своего футбольного кумира. Француз выделил уругвайца Энцо Франческоли.