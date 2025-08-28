Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Зидан вернется к работе тренера. Были предложения от топ-клубов
Франция
28 августа 2025, 07:17 |
395
0

Зидан вернется к работе тренера. Были предложения от топ-клубов

Зинедин Зидан не планирует тренировать клуб, его мечта – сборная Франции

28 августа 2025, 07:17 |
395
0
Зидан вернется к работе тренера. Были предложения от топ-клубов
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

Бывший игрок и тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан может возобновить тренерскую карьеру.

По информации СМИ, Зинедин Зидан четко для себя определил – он возглавит сборную Франции после чемпионата мира 2026 года, когда уйдет нынешний тренер Дидье Дешам. Пост наставника «синих» – мечта Зидана. Именно поэтому тренер за последние два года отклонил ряд официальных предложений. Зидану присылали предложения «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и клубы из Саудовской Аравии.

Ранее легендарный французский футболист и тренер Зинедин Зидан назвал своего футбольного кумира. Француз выделил уругвайца Энцо Франческоли.

По теме:
Жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов. Смотреть онлайн LIVE
Определены все 36 участников основного раунда Лиги чемпионов. Состав корзин
Главный тренер Манчестер Юнайтед извинился перед болельщиками
Зинедин Зидан Дидье Дешам ПСЖ Манчестер Юнайтед сборная Франции по футболу
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Динамо продало своего лидера. Суркис выручил большие деньги
Футбол | 28 августа 2025, 07:12 13
Источник: Динамо продало своего лидера. Суркис выручил большие деньги
Источник: Динамо продало своего лидера. Суркис выручил большие деньги

«Жирона» договорилась о трансфере украинца Ваната

Динамо – Маккаби. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Футбол | 28 августа 2025, 07:00 0
Динамо – Маккаби. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Динамо – Маккаби. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы

Если найдутся неизвестные нам внутренние ресурсы, то киевляне будут играть в ЛЕ, иначе – ЛК

Динамо Киев – Маккаби Тель-Авив. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Футбол | 28.08.2025, 03:33
Динамо Киев – Маккаби Тель-Авив. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Динамо Киев – Маккаби Тель-Авив. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Хаби Алонсо решил отправить вратаря Реала в резервную команду
Футбол | 27.08.2025, 23:02
Хаби Алонсо решил отправить вратаря Реала в резервную команду
Хаби Алонсо решил отправить вратаря Реала в резервную команду
Магучих с 2.02 м стала второй в финале Бриллиантовой лиги, Левченко – 4-я
Другие виды | 27.08.2025, 19:15
Магучих с 2.02 м стала второй в финале Бриллиантовой лиги, Левченко – 4-я
Магучих с 2.02 м стала второй в финале Бриллиантовой лиги, Левченко – 4-я
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я такого от Усика вообще не ожидал»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я такого от Усика вообще не ожидал»
27.08.2025, 08:25 1
Бокс
Флойд МЭЙВЕЗЕР: «Его бои – дерьмо. Он довольно легко нокаутирует»
Флойд МЭЙВЕЗЕР: «Его бои – дерьмо. Он довольно легко нокаутирует»
27.08.2025, 05:52
Бокс
Динамо подписало контракт с новым тренером. Это иностранец
Динамо подписало контракт с новым тренером. Это иностранец
26.08.2025, 11:17 10
Футбол
Список Реброва: два дебютанта, больше проблемных мест и без Ярмоленко
Список Реброва: два дебютанта, больше проблемных мест и без Ярмоленко
26.08.2025, 14:53 35
Футбол
Чемпион мира готов свергнуть с трона Усика и хочет повторить его путь
Чемпион мира готов свергнуть с трона Усика и хочет повторить его путь
27.08.2025, 00:02 2
Бокс
Два дебютанта. Ребров объявил состав сборной Украины на сентябрьские матчи
Два дебютанта. Ребров объявил состав сборной Украины на сентябрьские матчи
26.08.2025, 09:12 85
Футбол
Хаби Алонсо запланировал революцию в воротах Реала. Куртуа очень зол
Хаби Алонсо запланировал революцию в воротах Реала. Куртуа очень зол
27.08.2025, 07:15 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем