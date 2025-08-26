Украинский тренер рассказал, почему снова возглавил клуб из Кыргызстана

После почти полугодичного перерыва в тренерской карьере Сергей Пучков вернулся к работе в кыргызстанском футболе.

Снова, как и год назад, он возглавил один из ведущих клубов азиатской страны – «Мурас Юнайтед» из Джалал-Абада. Об этом новом повороте в своей карьере специалист откровенно рассказал в интервью Sport.ua:

– Я находился в Одессе, как мне позвонил президент клуба и сказал: «Сергей Валентинович, пожалуйста, срочно приезжайте в «Мурас Юнайтед» – вы должны здесь быть!» Когда же поинтересовался, почему именно я должен это сделать, в ответ услышал: «Это же ваша команда – вы же с ней в прошлом году выиграли Кубок Киргизстана». Так что мне нужно было в кратчайший срок прибыть в Джалал-Абад. Что я и сделал.

– Сколько матчей под вашим руководством успел сыграть «Мурас Юнайтед»?

– Четыре: три – в национальном чемпионате и один – в клубном континентальном кубковом розыгрыше. Первый поединок команда проводила уже через два дня после моего приезда – дома с «Нефтчи» из города Кочкор-Ата, в котором мы победили 4:1. Вторая игра была выездной, в рамках азиатских кубков – с соперником из Бангладеш. В ней «Мурас Юнайтед» праздновал победу 2:0, выйдя в групповой раунд турнира. Еще в двух матчах мои подопечные победили в национальных соревнованиях «Алай» (Ош) и «Ирбис» (Бишкек) – 2:1 и 4:1 соответственно. Сейчас в чемпионате Киргизстана большая пауза, и я дал футболистам возможность отдохнуть целую неделю.

– Насколько изменился состав «Мурас Юнайтед» по сравнению с прошлым сезоном, когда вы стояли у его руля?

– На 50 процентов. В нем сейчас много легионеров – более десяти. Больше всего – украинцев. К четырем из них – Глебу Грачеву, Юрию Мате, Игорю Гончару и Олегу Марчуку, которые играли в сезоне-2024, добавились еще трое – вратарь Орест Костик и защитники Сергей Кулинич и Андрей Бацула. Третий из них, кстати, еще в начале лета играл за «Ворсклу» в матче плей-офф с «Кудривкой», а теперь защищает цвета «Мурас Юнайтед». У каждого из этих футболистов есть определенный опыт, а в карьере некоторых из них еще до приезда в Джалал-Абад в послужном списке были зарубежные клубы.

– Адаптировались ли трое последних из украинских легионеров в киргизстанском футболе?

– Можно сказать, что этот процесс не стоит на месте. Ребята хоть и провели в составе «Мурас Юнайтед» разное количество матчей, но все же с адаптацией каких-то особых проблем нет. Все работают старательно, стараясь добросовестно выполнять тренерские указания. На данный момент их турнирными достижениями, которыми являются четыре победы в четырех играх, я в целом доволен.

– Каково сейчас турнирное положение в чемпионате Киргизстана?

– «Мурас Юнайтед» сейчас лидирует, опережая тот же «Алай» и «Абдыш-Ату» на шесть очков.

– Наверное, не ошибусь, если предположу, что амбициозные руководители ставят перед командой самые высокие задачи?

– Конечно. Так и есть: нужно выиграть чемпионство и Кубок Киргизстана. В чемпионате у нас осталось еще много игр, а вот в кубковом розыгрыше «Мурас Юнайтед» ждет финал. Он состоится 24 сентября. Нашим соперником будет «Дордой». Кстати, для нашего клуба это будет уже третий подряд решающий матч за почетный трофей. В двух предыдущих «Мурас Юнайтед» одерживал победы. Хочется сделать это и в третий раз.

– Предусмотрены ли награды за выигрыш Кубка?

– Да, конечно. В виде денег. Немаленьких.

Кроме семи футболистов, есть украинец и среди ассистентов Сергея Пучкова – это Игорь Покаринин, который входил в его тренерский штаб во время первой каденции в «Мурас Юнайтед».