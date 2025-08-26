Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинский тренер рассказал, почему снова возглавил клуб из Кыргызстана
Другие новости
26 августа 2025, 21:29 | Обновлено 26 августа 2025, 21:35
970
0

Украинский тренер рассказал, почему снова возглавил клуб из Кыргызстана

Сергей Пучков стал наставником Мурас Юнайтед, за который играет 7 украинцев

26 августа 2025, 21:29 | Обновлено 26 августа 2025, 21:35
970
0
Украинский тренер рассказал, почему снова возглавил клуб из Кыргызстана
Сергей Пучков

После почти полугодичного перерыва в тренерской карьере Сергей Пучков вернулся к работе в кыргызстанском футболе.

Снова, как и год назад, он возглавил один из ведущих клубов азиатской страны – «Мурас Юнайтед» из Джалал-Абада. Об этом новом повороте в своей карьере специалист откровенно рассказал в интервью Sport.ua:

– Я находился в Одессе, как мне позвонил президент клуба и сказал: «Сергей Валентинович, пожалуйста, срочно приезжайте в «Мурас Юнайтед» – вы должны здесь быть!» Когда же поинтересовался, почему именно я должен это сделать, в ответ услышал: «Это же ваша команда – вы же с ней в прошлом году выиграли Кубок Киргизстана». Так что мне нужно было в кратчайший срок прибыть в Джалал-Абад. Что я и сделал.

– Сколько матчей под вашим руководством успел сыграть «Мурас Юнайтед»?

– Четыре: три – в национальном чемпионате и один – в клубном континентальном кубковом розыгрыше. Первый поединок команда проводила уже через два дня после моего приезда – дома с «Нефтчи» из города Кочкор-Ата, в котором мы победили 4:1. Вторая игра была выездной, в рамках азиатских кубков – с соперником из Бангладеш. В ней «Мурас Юнайтед» праздновал победу 2:0, выйдя в групповой раунд турнира. Еще в двух матчах мои подопечные победили в национальных соревнованиях «Алай» (Ош) и «Ирбис» (Бишкек) – 2:1 и 4:1 соответственно. Сейчас в чемпионате Киргизстана большая пауза, и я дал футболистам возможность отдохнуть целую неделю.

– Насколько изменился состав «Мурас Юнайтед» по сравнению с прошлым сезоном, когда вы стояли у его руля?

– На 50 процентов. В нем сейчас много легионеров – более десяти. Больше всего – украинцев. К четырем из них – Глебу Грачеву, Юрию Мате, Игорю Гончару и Олегу Марчуку, которые играли в сезоне-2024, добавились еще трое – вратарь Орест Костик и защитники Сергей Кулинич и Андрей Бацула. Третий из них, кстати, еще в начале лета играл за «Ворсклу» в матче плей-офф с «Кудривкой», а теперь защищает цвета «Мурас Юнайтед». У каждого из этих футболистов есть определенный опыт, а в карьере некоторых из них еще до приезда в Джалал-Абад в послужном списке были зарубежные клубы.

– Адаптировались ли трое последних из украинских легионеров в киргизстанском футболе?

– Можно сказать, что этот процесс не стоит на месте. Ребята хоть и провели в составе «Мурас Юнайтед» разное количество матчей, но все же с адаптацией каких-то особых проблем нет. Все работают старательно, стараясь добросовестно выполнять тренерские указания. На данный момент их турнирными достижениями, которыми являются четыре победы в четырех играх, я в целом доволен.

– Каково сейчас турнирное положение в чемпионате Киргизстана?

– «Мурас Юнайтед» сейчас лидирует, опережая тот же «Алай» и «Абдыш-Ату» на шесть очков.

– Наверное, не ошибусь, если предположу, что амбициозные руководители ставят перед командой самые высокие задачи?

– Конечно. Так и есть: нужно выиграть чемпионство и Кубок Киргизстана. В чемпионате у нас осталось еще много игр, а вот в кубковом розыгрыше «Мурас Юнайтед» ждет финал. Он состоится 24 сентября. Нашим соперником будет «Дордой». Кстати, для нашего клуба это будет уже третий подряд решающий матч за почетный трофей. В двух предыдущих «Мурас Юнайтед» одерживал победы. Хочется сделать это и в третий раз.

– Предусмотрены ли награды за выигрыш Кубка?

– Да, конечно. В виде денег. Немаленьких.

Кроме семи футболистов, есть украинец и среди ассистентов Сергея Пучкова – это Игорь Покаринин, который входил в его тренерский штаб во время первой каденции в «Мурас Юнайтед».

По теме:
Стало известно, почему Украина решила принимать Азербайджан в Кракове
В состав Александрии вернулся футболист, не игравший 11 месяцев
Финалист НБА сообщил об усилении в тренерском штабе
Сергей Пучков назначение тренера Игорь Гончар Олег Марчук Юрий Мате чемпионат Кыргызстана по футболу Мурас Юнайтед инсайд Глеб Грачев Орест Костик Сергей Кулинич Андрей Бацула
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо подписало контракт с новым тренером. Это иностранец
Футбол | 26 августа 2025, 11:17 7
Динамо подписало контракт с новым тренером. Это иностранец
Динамо подписало контракт с новым тренером. Это иностранец

Мацей Кендзьорек вошел в тренерский штаб Александра Шовковского

ОФИЦИАЛЬНО. В штабе Динамо новый тренер. Клуб назвал его полномочия
Футбол | 26 августа 2025, 12:35 64
ОФИЦИАЛЬНО. В штабе Динамо новый тренер. Клуб назвал его полномочия
ОФИЦИАЛЬНО. В штабе Динамо новый тренер. Клуб назвал его полномочия

Кендзьорек будет заниматься стандартными положениями

Осталось 2 млн евро. Украинский клуб продал футболиста из-за долгов
Футбол | 26.08.2025, 22:04
Осталось 2 млн евро. Украинский клуб продал футболиста из-за долгов
Осталось 2 млн евро. Украинский клуб продал футболиста из-за долгов
Дэвид ХЭЙ: «Что Усик мог увидеть в поединке Итаумы? Ничего»
Бокс | 26.08.2025, 00:03
Дэвид ХЭЙ: «Что Усик мог увидеть в поединке Итаумы? Ничего»
Дэвид ХЭЙ: «Что Усик мог увидеть в поединке Итаумы? Ничего»
ПСЖ пытался выгнать украинского военного со стадиона из-за флага Украины
Футбол | 26.08.2025, 21:01
ПСЖ пытался выгнать украинского военного со стадиона из-за флага Украины
ПСЖ пытался выгнать украинского военного со стадиона из-за флага Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Йожеф САБО: «Я не знаю, зачем ПСЖ взяли этого футболиста»
Йожеф САБО: «Я не знаю, зачем ПСЖ взяли этого футболиста»
25.08.2025, 09:05 1
Футбол
Первый вылет сеяной с US Open. Творит историю: индонезийка выбила нейтралку
Первый вылет сеяной с US Open. Творит историю: индонезийка выбила нейтралку
24.08.2025, 23:41
Теннис
Два дебютанта. Ребров объявил состав сборной Украины на сентябрьские матчи
Два дебютанта. Ребров объявил состав сборной Украины на сентябрьские матчи
26.08.2025, 09:12 81
Футбол
Ротань не рассчитывает на игрока сборной Украины. Полесье хочет его продать
Ротань не рассчитывает на игрока сборной Украины. Полесье хочет его продать
26.08.2025, 07:46 4
Футбол
Назван рейтинг самых богатых боксеров в истории. Усик заработал много денег
Назван рейтинг самых богатых боксеров в истории. Усик заработал много денег
25.08.2025, 07:59 2
Бокс
ШАХОВ: «Он лидера Динамо выгнал с тренировки, послал. Как за него драться?»
ШАХОВ: «Он лидера Динамо выгнал с тренировки, послал. Как за него драться?»
26.08.2025, 07:12 31
Футбол
Американский супертяж: «Он старый, скучный, как Кличко»
Американский супертяж: «Он старый, скучный, как Кличко»
25.08.2025, 01:38 10
Бокс
Свитолина потерпела неожиданное поражение на старте US Open 2025
Свитолина потерпела неожиданное поражение на старте US Open 2025
26.08.2025, 03:23 48
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем