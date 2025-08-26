Где Ярмолюк? Брентфорд и Борнмут назвали составы на кубковый матч в Англии
Украинский полузащитник начнет поединок 1/32 финала со скамейки запасных
26 августа состоится матч 1/32 финала Кубка английской лиги, в котором встретятся «Борнмут» и «Брентфорд».
Команды сыграют на стадионе «Vitality Stadium» в Борнмуте. Встреча начнется в 21:45 по киевскому времени. Обе команды пропускали стадию 1/64 финала.
Накануне этого противостояния главные тренеры определились со стартовыми составами. Украинский полузащитник Егор Ярмолюк «Брентфорд» начнет матч со скамейки запасных.
Стартовые составы на матч Борнмут – Брентфорд:
