ОФИЦИАЛЬНО. Лукас Васкес стал игроком немецкого топ-клуба

Испанский фулбек Лукас Васкес присоединился к леверкузенскому «Байеру». Об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба.

Соглашение между вице-чемпионом Германии и 34-летним футболистом рассчитано на 2 года. Васкес присоединился к «Байеру» в качестве свободного агента. Последним его клубом был мадридский «Реал», в системе которого он провел 18 лет.

В прошедшем сезоне Лукас Васкес провел 53 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 2 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Веб-портал Trasnfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.

