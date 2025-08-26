Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Германия
26 августа 2025, 18:22 | Обновлено 26 августа 2025, 18:25
ОФИЦИАЛЬНО. Лукас Васкес стал игроком немецкого топ-клуба

Испанский фулбек присоединился к «Байеру»

Байер. Лукас Васкес

Испанский фулбек Лукас Васкес присоединился к леверкузенскому «Байеру». Об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба.

Соглашение между вице-чемпионом Германии и 34-летним футболистом рассчитано на 2 года. Васкес присоединился к «Байеру» в качестве свободного агента. Последним его клубом был мадридский «Реал», в системе которого он провел 18 лет.

В прошедшем сезоне Лукас Васкес провел 53 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 2 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Веб-портал Trasnfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.

Ранее сообщалось о том, что «Арсенал» может усилиться защитником немецкого топ-клуба.

Лукас Васкес Байер Реал Мадрид трансферы трансферы Бундеслиги свободный агент
Даниил Кирияка
Artem_Ponomar
нарешті якийсь непоганий трансфер від Баєра, Васкес своїм досвідом повинен допомогти їм
