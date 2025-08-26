ОФИЦИАЛЬНО. Лукас Васкес стал игроком немецкого топ-клуба
Испанский фулбек присоединился к «Байеру»
Испанский фулбек Лукас Васкес присоединился к леверкузенскому «Байеру». Об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба.
Соглашение между вице-чемпионом Германии и 34-летним футболистом рассчитано на 2 года. Васкес присоединился к «Байеру» в качестве свободного агента. Последним его клубом был мадридский «Реал», в системе которого он провел 18 лет.
В прошедшем сезоне Лукас Васкес провел 53 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 2 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Веб-портал Trasnfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.
Ранее сообщалось о том, что «Арсенал» может усилиться защитником немецкого топ-клуба.
Lucas Vazquez signs with Bayer 04 until 2027! ⚫️🔴#VamosVazquez pic.twitter.com/FXMawplSeM— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) August 26, 2025
