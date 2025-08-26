Трубин обратился к Судакову на фоне слухов о переходе в Бенфику

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Португалия
26 августа 2025, 22:27
УАФ. Георгий Судаков и Анатолий Трубин

Все более активно в средствах массовой информации распространяются слухи о переходе украинского полузащитника донецкого «Шахтера» Георгия Судакова в лиссабонскую «Бенфику».

На эти слухи в комментариях под последним видео в TikTok-аккаунте Судакова отреагировал вратарь «орлов» Анатолий Трубин:

«Come to Benfica».

В сезоне 2024/25 Георгий Судаков провел 37 матчей на клубном уровне, отличившись 15 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 32 миллиона евро.

Дмитрий Вус Источник
