Трубин обратился к Судакову на фоне слухов о переходе в Бенфику

Все более активно в средствах массовой информации распространяются слухи о переходе украинского полузащитника донецкого «Шахтера» Георгия Судакова в лиссабонскую «Бенфику».

На эти слухи в комментариях под последним видео в TikTok-аккаунте Судакова отреагировал вратарь «орлов» Анатолий Трубин:

«Come to Benfica».

В сезоне 2024/25 Георгий Судаков провел 37 матчей на клубном уровне, отличившись 15 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 32 миллиона евро.