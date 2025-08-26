Динамо считает, что Ванат стоит дороже. Клуб ждет новых предложений
Киевляне оценивают игрока выше
По информации журналиста Игоря Цыганыка, Жирона предложила за форварда Динамо Владислава Ваната восемь миллионов евро и процент от следующей продажи.
Отметим, что другие источники заявляли о сумме в 10 миллионов евро и проценте от продажи. Однако киевляне считают, что этого недостаточно за игрока сборной Украины и лучшего бомбардира УПЛ.
Клуб готов ждать следующего предложения, хотя сам Ванат, по информации СМИ, просит киевлян отпустить его в Жирону.
В нынешнем сезоне Владислав забил 3 гола и сделал 2 ассиста в семи встречах.
Какова его реальная стоимость показали недавние игры с Пафосом и Маккаби,
Дальше будет уже стоять вопрос-заберите его хоть кто нибудь
А то прям все топ клубы интересовались Ванатом.
Вот его топ клуб.
якщо так, то сам винен бо на те згодився.