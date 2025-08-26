Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Динамо считает, что Ванат стоит дороже. Клуб ждет новых предложений
Украина. Премьер лига
26 августа 2025, 13:35 | Обновлено 26 августа 2025, 14:04
Динамо считает, что Ванат стоит дороже. Клуб ждет новых предложений

Киевляне оценивают игрока выше

Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

По информации журналиста Игоря Цыганыка, Жирона предложила за форварда Динамо Владислава Ваната восемь миллионов евро и процент от следующей продажи.

Отметим, что другие источники заявляли о сумме в 10 миллионов евро и проценте от продажи. Однако киевляне считают, что этого недостаточно за игрока сборной Украины и лучшего бомбардира УПЛ.

Клуб готов ждать следующего предложения, хотя сам Ванат, по информации СМИ, просит киевлян отпустить его в Жирону.

В нынешнем сезоне Владислав забил 3 гола и сделал 2 ассиста в семи встречах.

Иван Зинченко
Комментарии 15
kv60shabelsky
Да він і 10 лямів не коштує!!! Всі вже побачили його гру у Європі. А як грає гарно в Україні, то це не показник
Sergei2112
Ну ждите дальше,,,
Какова его реальная стоимость показали недавние игры с Пафосом и Маккаби,
Дальше будет уже стоять вопрос-заберите его хоть кто нибудь
ZloyDeda
Про який відсоток мова, якщо Жирона Циганкова не може здихатися
Мен Петров
Його ціна, це те за скільки  зможуть продати. Все інше балачки.
MIRRA
Будь-який товар коштує стільки, скільки за нього готовий заплатити покупець. Тому , що там "вважає Динамо" - крім сміху нічого не викликає. Динамо (а точніше Суркіс) може хотіти продати за певну суму, але це не є синонімом "коштує"... Вже Шапаренко "коштував" 300 лям
Istm
З якого дива? Вони себе вже показали "у всій красі".
SHN
Ну вот тут верю.
А то прям все топ клубы интересовались Ванатом.
Вот его топ клуб.
Burevestnik
писали шо в контракті є клаусула 20 лям євриків.
якщо так, то сам винен бо на те згодився.
Xvalenok03
Уже и цыганык подтвердил интерес к ванату.
Mark4854590
Це типу 300 мільйонів за Шапаренка)
Khafre
дивно, вчора говорив за Владом і він мені сказав, що хоче все життя позоритися в футболці київського Динамо
