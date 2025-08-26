Динамо считает, что Ванат стоит дороже. Клуб ждет новых предложений

По информации журналиста Игоря Цыганыка, Жирона предложила за форварда Динамо Владислава Ваната восемь миллионов евро и процент от следующей продажи.

Отметим, что другие источники заявляли о сумме в 10 миллионов евро и проценте от продажи. Однако киевляне считают, что этого недостаточно за игрока сборной Украины и лучшего бомбардира УПЛ.

Клуб готов ждать следующего предложения, хотя сам Ванат, по информации СМИ, просит киевлян отпустить его в Жирону.

В нынешнем сезоне Владислав забил 3 гола и сделал 2 ассиста в семи встречах.