ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон подписал хавбека. Один из рекордных трансферов клуба

Клуб АПЛ Эвертон объявил о подписании атакующего хавбека Саутгемптона Тайлера Диблинга, игрок получил контракт на четыре года.

19-летний полузащитник обошелся ливерпульскому клубу в 42 миллиона фунтов + еще 6 миллионов возможных бонусов и 20% от следующей продажи.

Диблинг стал вторым самым дорогим футболистом в истории Эвертона после Гильфи Сигурдссона.

В прошлом сезоне Тайлер забил 4 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах.