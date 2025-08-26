Англия26 августа 2025, 12:29 | Обновлено 26 августа 2025, 12:43
ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон подписал хавбека. Один из рекордных трансферов клуба
Диблинг перебрался в ливерпульскую команду
26 августа 2025, 12:29 | Обновлено 26 августа 2025, 12:43
Клуб АПЛ Эвертон объявил о подписании атакующего хавбека Саутгемптона Тайлера Диблинга, игрок получил контракт на четыре года.
19-летний полузащитник обошелся ливерпульскому клубу в 42 миллиона фунтов + еще 6 миллионов возможных бонусов и 20% от следующей продажи.
Диблинг стал вторым самым дорогим футболистом в истории Эвертона после Гильфи Сигурдссона.
В прошлом сезоне Тайлер забил 4 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах.
Tyler's first day. 🧵 pic.twitter.com/a7Gq7i3cfg— Everton (@Everton) August 25, 2025
