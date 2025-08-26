Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон подписал хавбека. Один из рекордных трансферов клуба
Англия
26 августа 2025, 12:29 | Обновлено 26 августа 2025, 12:43
Диблинг перебрался в ливерпульскую команду

ФК Эвертон

Клуб АПЛ Эвертон объявил о подписании атакующего хавбека Саутгемптона Тайлера Диблинга, игрок получил контракт на четыре года.

19-летний полузащитник обошелся ливерпульскому клубу в 42 миллиона фунтов + еще 6 миллионов возможных бонусов и 20% от следующей продажи.

Диблинг стал вторым самым дорогим футболистом в истории Эвертона после Гильфи Сигурдссона.

В прошлом сезоне Тайлер забил 4 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах.

Иван Зинченко Источник: ФК Эвертон
