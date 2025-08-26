ФОТО. Самая сексуальная футбольная журналистка шокировала внешним видом

Звездная футбольная журналистка Дилетта Леотта поделилась новыми фото с отдыха.

Телеведущую увидели в купальнике и пляжном платье. Кадры собрали тысячи комментариев и лайков в соцсетях.

Фанаты назвали Дилету иконой стиля и красоты.

Она — возлюбленная вратаря «Шальке 04» Лориса Кариуса.