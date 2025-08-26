Другие новости26 августа 2025, 04:54 |
ФОТО. Самая сексуальная футбольная журналистка шокировала внешним видом
Дилетта Леотта снова привлекает внимание
Звездная футбольная журналистка Дилетта Леотта поделилась новыми фото с отдыха.
Телеведущую увидели в купальнике и пляжном платье. Кадры собрали тысячи комментариев и лайков в соцсетях.
Фанаты назвали Дилету иконой стиля и красоты.
Она — возлюбленная вратаря «Шальке 04» Лориса Кариуса.
