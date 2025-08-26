Уйдет или останется? Рома приняла важное решение о будущем Довбика

Авторитетный футбольный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что итальянская «Рома» согласилась отпустить форварда Артема Довбика.

В услугах 28-летнего футболиста заинтересован испанский «Вильярреал», но трансфер состоится лишь при одном условии – если «волки» быстро подпишут замену для украинца:

«Артем Довбик, контракт которого с «Ромой» действует до 2029 года, сыграл всего 20 минут в последнем матче – это не устраивает ни игрока, ни клуб. «Вильярреал» видит в нем ключевого футболиста для усиления атаки и готов сделать все возможное, чтобы подписать украинца.

На данный момент идут переговоры об аренде с опцией выкупа. «Рома» вышла на трансферный рынок и ищет замену Довбику – пока они не найдут соответствующего форварда, соглашение не будет завершено.

Но «Вильярреал» готов предложить солидные финансовые условия, учитывая, что Довбик был лучшим бомбардиром Ла Лиги позапрошлого сезона, забив 24 гола в 36 матчах за «Жирону», – сообщил Романо.

Ранее сообщалось, что Довбик согласился покинуть чемпионат Италии и вернуться в Ла Лигу, так как главный тренер Джан Пьеро Гасперини не заинтересован в его услугах.