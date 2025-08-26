28 августа состоится жеребьевка раунда 1/16 финала Кубка Украины.

В соревнованиях на этом этапе примут участие 32 клуба.

В 1/16 финала Кубка Украины сыграют:

11 команд УПЛ: Динамо Киев, Шахтер Донецк, Александрия, Полесье Житомир, Карпаты Львов, Кривбасс Кривой Рог, Рух Львов, ЛНЗ Черкассы, Верес Ровно, Полтава, Металлист 1925 Харьков

12 команд Первой лиги: Черноморец Одесса, Металлист Харьков, Левый Берег Киев, Агробизнес Волочиск, Виктория Сумы, Ингулец Петрово, Металлург Запорожье, Буковина Черновцы, Подолье Хмельницкий, Феникс-Мариуполь, Нива Тернополь, Чернигов

3 команды Второй лиги: Локомотив Киев, Горняк-Спорт, Лесное

Локомотив Киев, Горняк-Спорт, Лесное 5 аматорских команд: Олимпия Савинцы, Денгофф Дениховка, Агротех Тишковка, Колос Полонное, Полесье Ставки.

​Клуб ЮКСА одержал победу над винницкой Нивой (3:1), однако команде из Тарасовки грозит техпоражение из-за выхода на поле игрока, не заявленного на матч.

Кубок Украины. Жеребьевка 1/16 финала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

