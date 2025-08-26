Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кубок Украины. Жеребьевка 1/16 финала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Украины
26 августа 2025, 05:57 | Обновлено 26 августа 2025, 06:08
226
0

Кубок Украины. Жеребьевка 1/16 финала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

28 августа состоится жеребьевка очередного раунда Кубка Украины

26 августа 2025, 05:57 | Обновлено 26 августа 2025, 06:08
226
0
Кубок Украины. Жеребьевка 1/16 финала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Sport.ua

28 августа состоится жеребьевка раунда 1/16 финала Кубка Украины.

В соревнованиях на этом этапе примут участие 32 клуба.

В 1/16 финала Кубка Украины сыграют:

  • 11 команд УПЛ: Динамо Киев, Шахтер Донецк, Александрия, Полесье Житомир, Карпаты Львов, Кривбасс Кривой Рог, Рух Львов, ЛНЗ Черкассы, Верес Ровно, Полтава, Металлист 1925 Харьков
  • 12 команд Первой лиги: Черноморец Одесса, Металлист Харьков, Левый Берег Киев, Агробизнес Волочиск, Виктория Сумы, Ингулец Петрово, Металлург Запорожье, Буковина Черновцы, Подолье Хмельницкий, Феникс-Мариуполь, Нива Тернополь, Чернигов
  • 3 команды Второй лиги: Локомотив Киев, Горняк-Спорт, Лесное
  • 5 аматорских команд: Олимпия Савинцы, Денгофф Дениховка, Агротех Тишковка, Колос Полонное, Полесье Ставки.

​Клуб ЮКСА одержал победу над винницкой Нивой (3:1), однако команде из Тарасовки грозит техпоражение из-за выхода на поле игрока, не заявленного на матч.

Кубок Украины. Жеребьевка 1/16 финала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеоплейер будет добавлен перед началом мероприятия

По теме:
Президент украинского клуба сыграл в Кубке Украины в возрасте 59 лет
Стало известно, когда вернется в игру Денис Гармаш
Александр РЯБОКОНЬ: «Хочется задержаться на кубковой дистанции»
Кубок Украины по футболу жеребьевка Кубка Украины жеребьевка смотреть онлайн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо получило официальное предложение по Ванату. Есть ответ Суркиса
Футбол | 25 августа 2025, 18:45 13
Динамо получило официальное предложение по Ванату. Есть ответ Суркиса
Динамо получило официальное предложение по Ванату. Есть ответ Суркиса

Киевляне отказались продавать украинца в «Жирону»

Вся надежда на Костюк. Три украинки вылетели с US Open 2025 в первом раунде
Теннис | 26 августа 2025, 06:01 3
Вся надежда на Костюк. Три украинки вылетели с US Open 2025 в первом раунде
Вся надежда на Костюк. Три украинки вылетели с US Open 2025 в первом раунде

Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева покинули мейджор в Нью-Йорке

Назван рейтинг самых богатых боксеров в истории. Усик заработал много денег
Бокс | 25.08.2025, 07:59
Назван рейтинг самых богатых боксеров в истории. Усик заработал много денег
Назван рейтинг самых богатых боксеров в истории. Усик заработал много денег
Источник: Ребров вызовет в сборную Украины 25 футболистов. Известны имена
Футбол | 25.08.2025, 13:24
Источник: Ребров вызовет в сборную Украины 25 футболистов. Известны имена
Источник: Ребров вызовет в сборную Украины 25 футболистов. Известны имена
Уйдет или останется? Рома приняла важное решение о будущем Довбика
Футбол | 26.08.2025, 04:11
Уйдет или останется? Рома приняла важное решение о будущем Довбика
Уйдет или останется? Рома приняла важное решение о будущем Довбика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Рой ДЖОНС: «Усик? Этот бой – просто ад, ему не нужно с ним драться»
Рой ДЖОНС: «Усик? Этот бой – просто ад, ему не нужно с ним драться»
25.08.2025, 03:27
Бокс
Ванат согласился покинуть Динамо и перейти в чемпионат Испании
Ванат согласился покинуть Динамо и перейти в чемпионат Испании
25.08.2025, 09:27 44
Футбол
Лунин получил предложение от культового клуба. Уже решил, за кого играть
Лунин получил предложение от культового клуба. Уже решил, за кого играть
25.08.2025, 04:03 6
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо Хачериди нашел себе новый профи-клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо Хачериди нашел себе новый профи-клуб
25.08.2025, 16:02 33
Футбол
Зинченко ошеломил Порту своим запросом по зарплате
Зинченко ошеломил Порту своим запросом по зарплате
24.08.2025, 13:19 20
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Хотите боя с Усиком? Он не победит этих двух боксеров»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Хотите боя с Усиком? Он не победит этих двух боксеров»
24.08.2025, 00:46 1
Бокс
Рейтинг ко Дню Независимости. 100 лучших спортсменов в истории Украины
Рейтинг ко Дню Независимости. 100 лучших спортсменов в истории Украины
24.08.2025, 11:00 80
Другие виды
15-я ракетка мира вылетела с US Open 2025, проиграв третий сет со счета 5:1
15-я ракетка мира вылетела с US Open 2025, проиграв третий сет со счета 5:1
25.08.2025, 00:07 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем