Кубок Украины26 августа 2025, 05:57 | Обновлено 26 августа 2025, 06:08
226
0
Кубок Украины. Жеребьевка 1/16 финала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
28 августа состоится жеребьевка очередного раунда Кубка Украины
26 августа 2025, 05:57 | Обновлено 26 августа 2025, 06:08
226
0
28 августа состоится жеребьевка раунда 1/16 финала Кубка Украины.
В соревнованиях на этом этапе примут участие 32 клуба.
В 1/16 финала Кубка Украины сыграют:
- 11 команд УПЛ: Динамо Киев, Шахтер Донецк, Александрия, Полесье Житомир, Карпаты Львов, Кривбасс Кривой Рог, Рух Львов, ЛНЗ Черкассы, Верес Ровно, Полтава, Металлист 1925 Харьков
- 12 команд Первой лиги: Черноморец Одесса, Металлист Харьков, Левый Берег Киев, Агробизнес Волочиск, Виктория Сумы, Ингулец Петрово, Металлург Запорожье, Буковина Черновцы, Подолье Хмельницкий, Феникс-Мариуполь, Нива Тернополь, Чернигов
- 3 команды Второй лиги: Локомотив Киев, Горняк-Спорт, Лесное
- 5 аматорских команд: Олимпия Савинцы, Денгофф Дениховка, Агротех Тишковка, Колос Полонное, Полесье Ставки.
Клуб ЮКСА одержал победу над винницкой Нивой (3:1), однако команде из Тарасовки грозит техпоражение из-за выхода на поле игрока, не заявленного на матч.
Кубок Украины. Жеребьевка 1/16 финала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеоплейер будет добавлен перед началом мероприятия
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 25 августа 2025, 18:45 13
Киевляне отказались продавать украинца в «Жирону»
Теннис | 26 августа 2025, 06:01 3
Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева покинули мейджор в Нью-Йорке
Бокс | 25.08.2025, 07:59
Футбол | 25.08.2025, 13:24
Футбол | 26.08.2025, 04:11
Комментарии 0
Популярные новости
25.08.2025, 03:27
25.08.2025, 09:27 44
25.08.2025, 04:03 6
25.08.2025, 16:02 33
24.08.2025, 13:19 20
24.08.2025, 00:46 1
24.08.2025, 11:00 80
25.08.2025, 00:07 1