Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дмитрий Крыськив вернулся к тренировкам с общей группой
Лига конференций
25 августа 2025, 23:28 |
18
0

Дмитрий Крыськив вернулся к тренировкам с общей группой

Украинский полузащитник «Шахтера» приступил к тренировкам с командой

25 августа 2025, 23:28 |
18
0
Дмитрий Крыськив вернулся к тренировкам с общей группой
ФК Шахтер. Дмитрий Крыськив

В четверг, 28 августа, состоится ответный матч плей-офф квалификации Лиги конференций между «Серветтом» и донецким «Шахтером».

Встречу примет «Стад де Женев» в Женеве. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом матче команды сыграли вничью со счетом 1:1.

Украинский полузащитник «горняков» Дмитрий Крыськив вернулся к тренировкам с общей группой. Из-за травмы он не сыграл ни в одном матче этого сезона.

Ранее сообщалось о том, что на игрока сборной Украины и «Шахтера» появился покупатель из Ла Лиги.

По теме:
ФОТО. Тренировка Шахтера в Швейцарии перед игрой с Серветтом
ФОТО. Шахтер прибыл в Женеву на матч Лиги конференций с клубом Серветт
Арсенал пытался перекупить Изаки из-под носа Шахтера, но потерпел неудачу
Серветт фото Шахтер Донецк тренировка Лига конференций Серветт - Шахтер Дмитрий Крыськив
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усика предупредили, что у него будут проблемы. Советуют не драться с ним
Бокс | 25 августа 2025, 02:15 3
Усика предупредили, что у него будут проблемы. Советуют не драться с ним
Усика предупредили, что у него будут проблемы. Советуют не драться с ним

Даниил Донченко – о бое с Джейком Полом

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо Хачериди нашел себе новый профи-клуб
Футбол | 25 августа 2025, 16:02 32
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо Хачериди нашел себе новый профи-клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо Хачериди нашел себе новый профи-клуб

Евгений подписал контракт с «Черноморцем»

Александр РЯБОКОНЬ: «Хочется задержаться на кубковой дистанции»
Футбол | 25.08.2025, 23:12
Александр РЯБОКОНЬ: «Хочется задержаться на кубковой дистанции»
Александр РЯБОКОНЬ: «Хочется задержаться на кубковой дистанции»
ШАХОВ: «Он лидера Динамо выгнал с тренировки, послал. Как за него драться?»
Футбол | 25.08.2025, 21:17
ШАХОВ: «Он лидера Динамо выгнал с тренировки, послал. Как за него драться?»
ШАХОВ: «Он лидера Динамо выгнал с тренировки, послал. Как за него драться?»
Известна реакция Ярмоленко после того, как его выгнал Шовковский
Футбол | 25.08.2025, 04:42
Известна реакция Ярмоленко после того, как его выгнал Шовковский
Известна реакция Ярмоленко после того, как его выгнал Шовковский
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Известный биатлонист вернулся в профессиональный спорт в новом амплуа
Известный биатлонист вернулся в профессиональный спорт в новом амплуа
24.08.2025, 11:41
Биатлон
Ванат согласился покинуть Динамо и перейти в чемпионат Испании
Ванат согласился покинуть Динамо и перейти в чемпионат Испании
25.08.2025, 09:27 44
Футбол
Лунин получил предложение от культового клуба. Уже решил, за кого играть
Лунин получил предложение от культового клуба. Уже решил, за кого играть
25.08.2025, 04:03 6
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Хотите боя с Усиком? Он не победит этих двух боксеров»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Хотите боя с Усиком? Он не победит этих двух боксеров»
24.08.2025, 00:46 1
Бокс
Тедди АТЛАС: «Это лучший супертяж в истории. Настоящий подонок»
Тедди АТЛАС: «Это лучший супертяж в истории. Настоящий подонок»
24.08.2025, 10:40
Бокс
Рой ДЖОНС: «Усик? Этот бой – просто ад, ему не нужно с ним драться»
Рой ДЖОНС: «Усик? Этот бой – просто ад, ему не нужно с ним драться»
25.08.2025, 03:27
Бокс
Луиш Фигу назвал трех футболистов, которые превзошли Лионеля Месси
Луиш Фигу назвал трех футболистов, которые превзошли Лионеля Месси
25.08.2025, 03:08 6
Футбол
Шахтер оформил дорогой трансфер. Футболист попрощался с клубом
Шахтер оформил дорогой трансфер. Футболист попрощался с клубом
24.08.2025, 09:20 22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем