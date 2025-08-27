Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хаби Алонсо отреагировал на то, что звезда Реала обматерил его после замены
Испания
27 августа 2025, 03:21 |
219
0

Хаби Алонсо отреагировал на то, что звезда Реала обматерил его после замены

Родриго был недоволен заменой

27 августа 2025, 03:21 |
219
0
Хаби Алонсо отреагировал на то, что звезда Реала обматерил его после замены
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Вечером 24 августа состоялся матч 2-го тура Ла Лиги 2025/26.

Реал Мадрид в гостях разгромил Овьедо со счетом 3:0. Впервые за долгое время в стартовом составе «Реала» вышел бразилец Родриго, которого Хаби Алонсо решил заменить на 63-й минуте.

Родриго не сдержал после этого эмоций на скамейке запасных: «И так каждую игру. Бл**ь, мужик, иди нах**й отсюда».

Наставник «Реала» Алонсо отреагировал на эмоции футболиста: «Я вижу, что он очень хочет играть, и мне это нравится, если бы ему было все равно, он бы не расстраивался так».

В прошлом сезоне Родриго провел 54 матча, забил 14 голов и сделал 11 ассистов. При Хаби Алонсо бразилец почти не играет.

По теме:
Кандидат из Ла Лиги. ПСЖ нашел новый клуб ненужному игроку
ОФИЦИАЛЬНО. Лукас Васкес стал игроком немецкого топ-клуба
Гюлер захватил лидерство в интересном статистическом рейтинге
Хаби Алонсо чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Овьедо Родриго Гоес
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ШАХОВ: «Он лидера Динамо выгнал с тренировки, послал. Как за него драться?»
Футбол | 26 августа 2025, 07:12 31
ШАХОВ: «Он лидера Динамо выгнал с тренировки, послал. Как за него драться?»
ШАХОВ: «Он лидера Динамо выгнал с тренировки, послал. Как за него драться?»

Андрей Шахов отреагировал на конфликт в клубе

Два дебютанта. Ребров объявил состав сборной Украины на сентябрьские матчи
Футбол | 26 августа 2025, 09:12 82
Два дебютанта. Ребров объявил состав сборной Украины на сентябрьские матчи
Два дебютанта. Ребров объявил состав сборной Украины на сентябрьские матчи

Главный тренер национальной команды вызвал 25 футболистов

КУРТУА: «Этот вратарь показал невероятную работу. Было опасно»
Футбол | 27.08.2025, 02:26
КУРТУА: «Этот вратарь показал невероятную работу. Было опасно»
КУРТУА: «Этот вратарь показал невероятную работу. Было опасно»
Сантос согласился продать своего форварда в Шахтер за 12 млн евро
Футбол | 26.08.2025, 20:07
Сантос согласился продать своего форварда в Шахтер за 12 млн евро
Сантос согласился продать своего форварда в Шахтер за 12 млн евро
Список Реброва: два дебютанта, больше проблемных мест и без Ярмоленко
Футбол | 26.08.2025, 14:53
Список Реброва: два дебютанта, больше проблемных мест и без Ярмоленко
Список Реброва: два дебютанта, больше проблемных мест и без Ярмоленко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо подписало контракт с новым тренером. Это иностранец
Динамо подписало контракт с новым тренером. Это иностранец
26.08.2025, 11:17 9
Футбол
Кроуофрд назвал боксера, который превзошел Усика и Мухаммеда Али
Кроуофрд назвал боксера, который превзошел Усика и Мухаммеда Али
25.08.2025, 00:02 2
Бокс
Ванат согласился покинуть Динамо и перейти в чемпионат Испании
Ванат согласился покинуть Динамо и перейти в чемпионат Испании
25.08.2025, 09:27 42
Футбол
Американский супертяж: «Он старый, скучный, как Кличко»
Американский супертяж: «Он старый, скучный, как Кличко»
25.08.2025, 01:38 10
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. В штабе Динамо новый тренер. Клуб назвал его полномочия
ОФИЦИАЛЬНО. В штабе Динамо новый тренер. Клуб назвал его полномочия
26.08.2025, 12:35 65
Футбол
Ротань не рассчитывает на игрока сборной Украины. Полесье хочет его продать
Ротань не рассчитывает на игрока сборной Украины. Полесье хочет его продать
26.08.2025, 07:46 4
Футбол
Свитолина потерпела неожиданное поражение на старте US Open 2025
Свитолина потерпела неожиданное поражение на старте US Open 2025
26.08.2025, 03:23 47
Теннис
ЯСТРЕМСКАЯ: Нокаут на первой минуте. Сначала не поняла, а потом была в шоке
ЯСТРЕМСКАЯ: Нокаут на первой минуте. Сначала не поняла, а потом была в шоке
25.08.2025, 16:56 12
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем