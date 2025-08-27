Хаби Алонсо отреагировал на то, что звезда Реала обматерил его после замены

Вечером 24 августа состоялся матч 2-го тура Ла Лиги 2025/26.

Реал Мадрид в гостях разгромил Овьедо со счетом 3:0. Впервые за долгое время в стартовом составе «Реала» вышел бразилец Родриго, которого Хаби Алонсо решил заменить на 63-й минуте.

Родриго не сдержал после этого эмоций на скамейке запасных: «И так каждую игру. Бл**ь, мужик, иди нах**й отсюда».

Наставник «Реала» Алонсо отреагировал на эмоции футболиста: «Я вижу, что он очень хочет играть, и мне это нравится, если бы ему было все равно, он бы не расстраивался так».

В прошлом сезоне Родриго провел 54 матча, забил 14 голов и сделал 11 ассистов. При Хаби Алонсо бразилец почти не играет.