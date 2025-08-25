Стартовый нападающий Ньюкасла не забивает в АПЛ уже 15 матчей подряд
Энтони Гордон за этот период в Премьер-лиге сделал только одну результативную передачу
Английский нападающий «Ньюкасла» Энтони Гордон, который выйдет в стартовом составе на матч против «Ливерпуля», не отмечается забитым мячом в АПЛ уже 15 поединков подряд.
25 августа на стадионе «Сент-Джеймс Парк» состоится игра 2-го тура чемпионата Англии между командами «Ньюкасл» и «Ливерпуль». Начало встречи – в 22:00 по Киеву.
За этот период Гордон в Премьер-лиге отметился лишь одной результативной передачей против «Саутгемптона» (3:1). Последний раз англичанин забил гол в соревновании 15 декабря 2025 года против «Вулверхэмптона» (3:0).
В прошлом розыгрыше АПЛ Энтони провел 34 матча, забил 6 голов и отдал столько же ассистов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший тренер киевлян – о переходе Люки Шевалье
Лидером списка является Флойд Мейвезер