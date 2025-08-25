Николай ПАВЛОВ: «Ошибка молодости. Мы решили его снять с должности»

Экс-игрок и тренер Николай Павлов в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказал, как пришел в «Черноморец», где игроки решили уволить главного тренера.

– В 1982-м вы на один сезон попали в «Черноморец». И застали время тренерского дебюта Виктора Прокопенко. Похоже, тогда отношения у вас не очень сложились.

– Ошибки молодости. Мы тогда решили Виктора Евгеньевича снимать. Где-то полкоманды к руководству ходило, в частности, Игорь Беланов, Петр Чилиби, Саша Кулишевич, вратарь Валик Елинскас.

В действительности меня в «Черноморец» звал Сергей Шапошников. Я шел к нему, но обстоятельства сложились так, что Сергей Иосифович уехал, а вместо него назначили молодого Прокопенко. Он был начинающим и некоторые вопросы у нас возникали.

В конце концов, в дальнейшем мы с Евгеньевичем хорошо общались, никто ни на ком образ не держал. Собственно, мы и тогда не столько против Прокопенко были, сколько хотели, чтобы нас отпустили.