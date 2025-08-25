Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Николай ПАВЛОВ: «Ошибка молодости. Мы решили его снять с должности»
Украина. Премьер лига
25 августа 2025, 19:31 |
777
0

Николай ПАВЛОВ: «Ошибка молодости. Мы решили его снять с должности»

Легендарный украинский специалист вспомнил, как переходил в «Черноморец»

25 августа 2025, 19:31 |
777
0
Николай ПАВЛОВ: «Ошибка молодости. Мы решили его снять с должности»
ФК Шахтер. Виктор Прокопенко

Экс-игрок и тренер Николай Павлов в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказал, как пришел в «Черноморец», где игроки решили уволить главного тренера.

– В 1982-м вы на один сезон попали в «Черноморец». И застали время тренерского дебюта Виктора Прокопенко. Похоже, тогда отношения у вас не очень сложились.

– Ошибки молодости. Мы тогда решили Виктора Евгеньевича снимать. Где-то полкоманды к руководству ходило, в частности, Игорь Беланов, Петр Чилиби, Саша Кулишевич, вратарь Валик Елинскас.

В действительности меня в «Черноморец» звал Сергей Шапошников. Я шел к нему, но обстоятельства сложились так, что Сергей Иосифович уехал, а вместо него назначили молодого Прокопенко. Он был начинающим и некоторые вопросы у нас возникали.

В конце концов, в дальнейшем мы с Евгеньевичем хорошо общались, никто ни на ком образ не держал. Собственно, мы и тогда не столько против Прокопенко были, сколько хотели, чтобы нас отпустили.

По теме:
ПАВЛОВ: «Губернатор сказал: «У меня есть батюшка, он поможет победить»
Николай ПАВЛОВ: «Или отдаю долги, или порежут на куски»
Хачериди перешел в Черноморец. Сколько сыграл за Динамо и сборную?
Николай Павлов Черноморец Одесса Виктор Прокопенко Игорь Беланов тренеры
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бывший наставник сборной Украины завершил карьеру из-за войны
Футбол | 25 августа 2025, 19:03 0
Бывший наставник сборной Украины завершил карьеру из-за войны
Бывший наставник сборной Украины завершил карьеру из-за войны

Николай Павлов – о решении уйти из футбола

Американский супертяж: «Он старый, скучный, как Кличко»
Бокс | 25 августа 2025, 01:38 7
Американский супертяж: «Он старый, скучный, как Кличко»
Американский супертяж: «Он старый, скучный, как Кличко»

Брендон Мур – о победах Мозеса Итаумы

Назван рейтинг самых богатых боксеров в истории. Усик заработал много денег
Бокс | 25.08.2025, 07:59
Назван рейтинг самых богатых боксеров в истории. Усик заработал много денег
Назван рейтинг самых богатых боксеров в истории. Усик заработал много денег
Йожеф САБО: «Я не знаю, зачем ПСЖ взяли этого футболиста»
Футбол | 25.08.2025, 09:05
Йожеф САБО: «Я не знаю, зачем ПСЖ взяли этого футболиста»
Йожеф САБО: «Я не знаю, зачем ПСЖ взяли этого футболиста»
Динамо получило официальное предложение по Ванату. Есть ответ Суркиса
Футбол | 25.08.2025, 18:45
Динамо получило официальное предложение по Ванату. Есть ответ Суркиса
Динамо получило официальное предложение по Ванату. Есть ответ Суркиса
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Первый в истории. Роналду забил за Аль-Наср и установил невероятный рекорд
Первый в истории. Роналду забил за Аль-Наср и установил невероятный рекорд
23.08.2025, 16:39 7
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Хотите боя с Усиком? Он не победит этих двух боксеров»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Хотите боя с Усиком? Он не победит этих двух боксеров»
24.08.2025, 00:46 1
Бокс
«Может уйти завтра». Тренер клуба Ла Лиги высказался об украинском вратаре
«Может уйти завтра». Тренер клуба Ла Лиги высказался об украинском вратаре
23.08.2025, 20:05 6
Футбол
Известный биатлонист вернулся в профессиональный спорт в новом амплуа
Известный биатлонист вернулся в профессиональный спорт в новом амплуа
24.08.2025, 11:41
Биатлон
Тедди АТЛАС: «Это лучший супертяж в истории. Настоящий подонок»
Тедди АТЛАС: «Это лучший супертяж в истории. Настоящий подонок»
24.08.2025, 10:40
Бокс
Зинченко ошеломил Порту своим запросом по зарплате
Зинченко ошеломил Порту своим запросом по зарплате
24.08.2025, 13:19 18
Футбол
Лунин получил предложение от культового клуба. Уже решил, за кого играть
Лунин получил предложение от культового клуба. Уже решил, за кого играть
25.08.2025, 04:03 6
Футбол
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он буквально GOAT в мире бокса, лучших не было»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он буквально GOAT в мире бокса, лучших не было»
24.08.2025, 11:30 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем